"Sind Sie tot?": US-Ärztin verspottet Patient mit Panikattacke

Eine Notfallmedizinerin ist von einem Krankenhaus in Kalifornien suspendiert worden, nachdem sie einen Patienten verspottet hatte. Dieser hatte im Zuge der Behandlung angegeben, eine akute Panikattacke zu erleben. Das berichten unter anderem ABC News und die Washington Post.

Video belegt Verhalten

Der Grund für die sofortige Freistellung: Ein Video, das Beth Keegstra, Ärztin am kalifornischen El Camino Hospital in Los Gatos, dabei zeigt, wie sie mit einem 20-jährigen Patienten darüber debattiert, ob dieser tatsächlich krank sei – oder seine Beschwerden vortäusche, um Schmerzmittel zu bekommen.

Als der junge Mann namens Samual Bardwell der Medizinerin sagt, dass er nicht einatmen könne, antwortet diese lachend: "Er kann nicht einatmen. Wow! Er muss tot sein." "Sind Sie tot, Sir?", fragt die Ärztin. Und weiter: "Ich verstehe das nicht. Sie atmen doch ganz normal."

An diesem Punkt schaltet sich Bardwells Vater ein, der der Medizinerin zu erklären versucht, dass sein Sohn Probleme beim Atmen und am Weg ins Krankenhaus mehrmals das Bewusstsein verloren hätte. Dies will Keegstra nicht glauben. "Er atmet überhaupt nicht schwerfällig. Seine Sauerstoffversorgung liegt bei 100 Prozent. Er atmet total normal."