Sicherheitsexperte entdeckt Lücke in iOS

Im Detail nützt "Instastock" eine Schwäche beim so genannten Code Signing aus. Apps werden auf iOS-Geräten in einer Sandbox betrieben, einer geschützten Umgebung. Um auf Geräte-Funktionen zurückgreifen zu können, wird ein Sicherheitscode verwendet. Miller schaffte es, diesen Code dahingehend zu manipulieren, dass unüblich viele Geräte-Funktionen für die App zugänglich werden.



Dieser Code wird nicht mit der App mitgeliefert - sonst hätte Apple ihn wohl entdeckt - sondern erst nach dem Download der App von einem Online-Server heruntergeladen. Auch hier hat Miller getrickst: Lädt man die App erstmals herunter, zeigt sie Aktienkurse an - der offizielle Zweck der App. Löscht man die App und lädt sie erneut aus dem App Store, eröffnet sich eine Hack-Möglichkeit für den App-Provider. Durch die Tarnung gelang es Miller, die strengen Sicherheits-Kontrollen von Apples App Store zu passieren.



Der Ursprung der Sicherheitslücke liegt in erweiterten Befugnissen des Safari-Browsers seit der iOS-Version 4.3. Zur Beschleunigung von Browsing-Vorgängen kann Safari auf Bereiche des Geräte-Speichers zurückgreifen, die zuvor abgeschlossen waren.



Miller will seine Methode demnächst bei der Sicherheits-Konferenz SysCan in Taiwan präsentieren. Apple profitiert von Millers Erkenntnissen und wird die Lücke aller Vorraussicht nach in Kürze schließen.