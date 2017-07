Wenn es um die Bewertung von erotischen Bildern von Frauen und Männern im Internet geht, zeigt sich schon bald das fundamentale Problem sexistischer Doppelmoral. Das konnte zumindest die 31-jährige Lindsey aus dem US-Bundesstaat Minnesota beobachten. Immer wieder ist sie auf sozialen Plattformen wie Twitter oder Instagram auf Männer gestoßen, die dort freizügige Bilder von sich ohne T-Shirt posten, gleichzeitig aber Frauen kritisieren, die ebenfalls Haut zeigen. Auf ihrem Twitter-Account @CardsAgstHarassment sammelt Lindsey seit Jänner vergangenen Jahres Bilder und Statements von diesen Männern und postet diese mit dem Hashtag #ShirtlessShamers.

Diese Männer, die kein Problem damit haben, sich oben ohne zu präsentieren, posten beispielsweise Aussagen wie "Ich werde jederzeit einer Frau mit Klasse und Schönheit gegenüber jener den Vorzug geben, die halbnackte Bilder von sich und ihrem Hintern aus verschiedenen Blickwinkeln postet" oder "Man kann keine halbnackten Fotos von sich auf Twitter posten und sich dann wundern, warum Männer einen flach legen wollen, Mädchen sind dumm."

He's kinda putting the arse before the cart, am I right ladies? #ShirtlessShamers pic.twitter.com/rxtY0DpqdO — CardsAgstHarassment (@CardsAgstHrsmt) July 25, 2017

#ShirtlessShamers think that the only thing more offensive than women being half naked is women getting attention from others. Thread below: pic.twitter.com/EtY9x2hBsU — CardsAgstHarassment (@CardsAgstHrsmt) July 12, 2017

RT if you think @KateUpton should get extra royalties every time a sexist guy takes a half-naked pic in front of her image #ShirtlessShamers pic.twitter.com/4VyY7dMw10 — CardsAgstHarassment (@CardsAgstHrsmt) April 13, 2017

Girls, what business do you have being proud and feeling successful? Cut that out IMMEDIATELY. #shirtlessshamers pic.twitter.com/FrCe32Bejx — CardsAgstHarassment (@CardsAgstHrsmt) March 10, 2017

Guys will post pics literally jerking off & sitting on the toilet and lecture girls on how bad their half naked pics are. #ShirtlessShamers pic.twitter.com/btF9xllJeo — CardsAgstHarassment (@CardsAgstHrsmt) February 16, 2017

Roses are red,

Mike Flynn had to quit,

I'd rather be single

than date a hypocrite.#ShirtlessShamers pic.twitter.com/TSKLvTX1Vw — CardsAgstHarassment (@CardsAgstHrsmt) February 14, 2017

Happy Valentine's Day to all the people out there who definitely do not want flowers, last minute or otherwise, from #shirtlessshamers. pic.twitter.com/Yiyx2eHoct — CardsAgstHarassment (@CardsAgstHrsmt) February 14, 2017

"Ihre Botschaft ist klar: Was gut für den Gänserich ist, ist für die Gans nicht gut, weil die Gans eine totale Schlampe ist", kommentierte Lindsey die Doppelmoral dieser Männer in einem Beitrag für The Daily Beast, den sie im Februar 2016 veröffentlich hat. "Viele dieser Männer formulieren ihre Missbilligung auf die sträflichste Art, die ihnen für junge Frauen einfällt: Sie werden wegen ihres Verhaltens niemals 'geehelicht' (als ob es besser wäre, rechtlich an einen Frauenhasser gebunden zu sein als Single zu bleiben). Manche treiben es sogar noch weiter: Weil ein Mädchen oder eine Frau, die halbnackt ist, keinen Respekt für sich selbst hat, hat sie auch den Respekt eines Mannes nicht verdient. Die verquere Schlussfolgerung daraus: Wenn die Frau nicht als respektabel erachtet wird oder sie mich als den Mann in ihrem Leben missachtet, der ein berechtigtes Interesse an ihrer Reinheit und ihrer Anständigkeit hat, wird sie geschlagen, wird sie vergewaltigt, wird sie getötet."

Vorschub für Mythen sexualisierter Gewalt

Mit dieser Einstellung würden Frauen laut Lindsey nicht nur als Schlampe und unehrenhaft abgestempelt werden, sondern auch Mythen über sexualisierte Gewalt aufrechterhalten bleiben. So wie jener Mythos, dass es Frauen in aufreizender Kleidung darauf anlegen würden, vergewaltigt zu werden.

Gegenüber Glamour sagte Lindsey, dass es ihr nicht darum geht, einzelne Männer an den Pranger zu stellen. Ihr Ziel ist es, der ganzen Gesellschaft mehr Bewusstsein für Sexismus im Alltag zu vermitteln. "Ich hoffe, dass wir alle durch die visuelle Illustration von Scheinheiligkeit und sexistischer Doppelmoral besser darin werden, Sexismus in uns selbst, unseren Freunden, Familien und unser Gemeinschaft zu beobachten und auseinanderzunehmen."

Es ist nicht das einzige Projekt, bei dem sich Lindsey mit Sexismus auseinandersetzt. Bereits seit 2014 will sie mit Cards Against Harassment mit unterschiedlichen grafischen Karten mehr Bewusstsein für sexuelle Belästigung schaffen.