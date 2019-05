Seltsame Entdeckung: Haben alle Frauen ein Muttermal am Handgelenk?

Vor einigen Tagen teilte Twitter-Nutzerin Aaryn Whitely eine Fotocollage auf dem sozialen Netzwerk. Darauf sind vier Handgelenke zu sehen. So weit, so unspektakulär. Beim genaueren Hinsehen erkennt man: Auf allen vier Armen ist ein Muttermal zu erkennen – sogar fast an der gleichen Stelle.