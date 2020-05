Rosetta: "Wackelstein" auf Komet "Tschuri"

Die europäische Raumsonde "Rosetta" hat auf der Oberfläche ihres Zielkometen Tschuri eine außergewöhnliche Formation entdeckt: Bilder des "Rosetta"-Kamerasystems " Osiris" zeigen drei gewaltige Brocken auf dem entenförmigen Kometen, von denen einer ein sogenannter Wackelstein sein könnte.

Dieser 30-Meter-Brocken balanciert gleichsam auf dem Rand einer Vertiefung, wie das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) am Montag in Göttingen mitteilte. Der Brocken habe offenbar eine "nur sehr kleine Auflagefläche" auf der Oberfläche des Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko.

Geologische Formationen dieser Art kommen laut MPS auch auf der Erde vor: Die zum Teil riesigen Gesteinsbrocken berühren den Untergrund nur mit einem winzigen Teil ihrer Oberfläche und muten an, als würden sie jeden Moment umkippen oder herunterfallen. Einige lassen sich in der Tat bewegen und werden dann als Wackelsteine bezeichnet. Oft sind diese Felsbrocken mit Gletschern zu ihrem heutigen Standort gereist. In anderen Fällen trugen Wind und Wasser weicheres Gestein in der Umgebung ab und legten den Wackelstein frei.