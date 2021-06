Riesiger E-Mail-Ausfall bei Blackberry

Millionen von Blackberry-Nutzern in Europa, Asien und Afrika waren am Montag von ihren E-Mails abgeschnitten. Mehrere Online-Dienste des Herstellers Research in Motion ( RIM) sind über Stunden nicht erreichbar gewesen. Am späten Nachmittag war die Panne demnach noch nicht behoben. RIM äußert sich zunächst nicht. Die britische Dependance der Firma räumte per Twitter ein, bei "einigen Nutzern in der Region EMEA" ( Europa, Naher Osten, Afrika) gebe es Probleme.



Nach Informationen der britischen Tagezeitung "The Daily Telegraph" fielen neben dem E-Mail-Service auch die Internetnutzung aus und der Blackberry Messenger (BBM), mit dem Nutzer Kurznachrichten verschicken können. Davon nicht betroffen waren offenbar Firmen, die die Blackberry-Dienste über einen eigenen Server abwickeln ( Blackberry Enterprise Services). Die Geräte des kanadischen Herstellers werden in vielen Firmen eingesetzt. Allerdings ist RIM aufgrund der wachsenden Konkurrenz im Smartphone-Markt unter Druck geraten. Obwohl die Taschencomputer boomen, musste die Firma im zweiten Geschäftsquartal zum ersten Mal seit Jahren einen Verkaufsrückgang hinnehmen.