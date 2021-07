Richter: Google verwendet Java legal

Weiterer Rückschlag für Oracle: Ein US-Richter hat die Klage auf Verletzung von Urheberrechten bei Teilen der Java-Programmiersprache durch Google zurückgewiesen. Richter William Alsup nahm in seinem Schreiben vom Donnerstag keinen Bezug darauf, ob alle Java-Anwendungen ohne Lizenz frei verwendet werden dürfen. In diesem besonderen Fall seien keine Urheberrechte verletzt worden, hieß es.



Richter Alsup argumentierte, die Software-Schnittstellen der Oracle-Software Java seien Funktionselemente für das Zusammenspiel von Programmen und damit nicht per Urheberrecht schützbar.



Oracle wirft dem Internetkonzern vor, bei der Handy-Betriebssoftware Android 37 Java-Anwendungen zu verwenden. Der Software-Konzern fordert bei dem laufenden Verfahren insgesamt Schadenersatz von rund 1 Milliarde Dollar (806 Mio. Euro). Eine Oracle-Sprecherin kündigte an, Oracle werde in Berufung gehen. "Dieses Urteil untergräbt den Schutz von Innovationen und Erfindungen in den Vereinigten Staaten", kritisierte sie