Seit 2017 gehört das Wolfsforschungszentrum zur Veterinärmedizinischen Universität Wien und bildet heute eine unabhängige Einheit (Core Facility Wolf Science Center, kurz CF-WSC).

Das Center bietet Forschenden die Möglichkeit, wissenschaftliche Studien mit Hunden und Wölfen zu den verschiedensten Themenbereichen (z.B. Domestikation, Verhalten, Kognition, Physiologie, Tierhaltung) durchzuführen.

An der CF-WSC werden Mischlingshunde und Nordamerikanische Grauwölfe in kleinen Gruppen (reine Wolfs- bzw. Hundegruppen) unter ähnlichen Lebensbedingungen in Gehegen gehalten. Die Tiere werden bereits im Welpenalter mit Artgenossen und mit dem Menschen sozialisiert.

Der frühe Kontakt zu Artgenossen ermöglicht den Tieren, soziale Kompetenzen zu erlernen, die für das Zusammenleben in der Gruppe wichtig sind. Der frühe Kontakt mit dem Menschen (Handaufzucht) ist notwendig, um eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Tieren und ihren Bezugspersonen zu gewährleisten. Alle Tiere durchlaufen ein umfassendes Trainingsprogramm, Wölfe und Hunde werden zudem an Leine und Halsband gewöhnt. Die Arbeit basiert auf Freiwilligkeit, die Tiere werden zu nichts gezwungen.