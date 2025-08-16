Ein Wochenende in Amsterdam: vier Tage - vier Routen und Tipps

Anreise

Etliche Fluglinien bieten Direktflüge an, mehrmals täglich. Von Schiphol aus ist man schnell im Stadtzentrum. Auch der Zug ist natürlich eine Alternative. Umsteigen in Frankfurt oder Düsseldorf, Ankunft in Amsterdam Centraal. In der Stadt selbst lohnt sich die i amsterdam City Card, wenn man nicht gerade mit Fahrrad oder Boot unterwegs ist.