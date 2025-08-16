Ein Wochenende in Amsterdam: vier Tage - vier Routen und Tipps
Tipps für ein Wochenende in Amsterdam: Die beliebten und weniger bekannten Seiten der Stadt.
Anreise
Etliche Fluglinien bieten Direktflüge an, mehrmals täglich. Von Schiphol aus ist man schnell im Stadtzentrum. Auch der Zug ist natürlich eine Alternative. Umsteigen in Frankfurt oder Düsseldorf, Ankunft in Amsterdam Centraal. In der Stadt selbst lohnt sich die i amsterdam City Card, wenn man nicht gerade mit Fahrrad oder Boot unterwegs ist.
Tipps für vier Tage
Donnerstag
- Virale Waffeln:
Auf eine "Caramel Glow"-Waffel zu "van Wonderen" – Insta-Posting mit dem Kanal im Hintergrund ist fix.
vanwonderen.co
- Van Gogh Museum:
Ohne viele Worte – ein Muss. Shop nicht auslassen!
vangoghmuseum.nl
- Rijksmuseum:
Direkt daneben, wenn die Energie noch reicht.
rijksmuseum.nl
- Entspannung:
Bei gutem Wetter: mit der Fähre zum City-Beach-Lokal Pllek.
pllek.nl
Freitag
- Albert Cuyp Markt:
Für den Stroopwafel-Vergleich zum Donnerstag. Markt-Atmosphäre bitte!
- Trendviertel:
Ab nach Jordaan – wie alles in Amsterdam nicht weit entfernt.
sukha.nl
- Amsterdam Duck Store:
Badeente im Matrosenlook oder mit Amsterdamer Grachtenarchitektur am Rücken: ja, bitte!
amsterdamduckstore.com
- Fine Dining im Bougainville:
Vom Guide Michelin ausgezeichnet und gleichzeitig bodenständig.
restaurantbougainville.com
Samstag
- Grachtentour:
Etwa mit dem Amsterdam Flower Boat, tägl. ab 11 Uhr.
starboardboats.nl
- Fahrrad leihen:
Mit dem Rad von „Flagship Amsterdam“ und der Fähre in den Norden.
flagshipamsterdam.com
- Café de Ceuvel:
Ein Nachmittag hier ist perfekt. Direkt am Wasser, umgeben von Hausbooten.
deceuvel.nl
- Ab nach Haarlem:
Dedakkas: Lässige Rooftop-Terrasse etwas außerhalb, täglich bis 24 Uhr.
dedakkas.nl
Sonntag
- Raus aus der Stadt:
Ausflug nach Zaandam, zwölf Minuten mit dem Zug. Skurril aussehende wie aufeinander gesteckte Häuser.
Provincialeweg 102, 1506 MD Zaandam
- Historische Windmühlen:
Nur ein paar Minuten entfernt: die Windmühlen von Zaanse Schans.
Schansend 7, 1509 AW Zaandam
- Snack-Attack:
Zurück in der Stadt: Pommes, z. B. mit Mayonnaise, Zwiebeln und Curry.
fabelfriet.nl
- Temporäre Aussichtsterrasse:
"The roof of Amsterdam" ermöglicht sensationelle Ausblicke.
nieuwekerk.nl
Hoteltipps
- Rosewood Amsterdam:
Neu seit Juni, 1A-Lage an der Prinsengracht: das schicke Rosewood Amsterdam.
rosewoodhotels.com/en/amsterdam
- The Hoxton, Lloyd Amsterdam:
Bei "The Hoxton" hat man ein Faible für ungewöhnliche Locations, hier: die revitalisierten Eastern Docklands.
thehoxton.com
- Hotel V Nesplein:
Direkt hinter dem Dam-Platz, von Grachten umgeben. Klein, verträumt, zum Liebhaben.
hotelv.com/de/stay/nesplein
Kommentare