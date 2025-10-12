Wie der Fünf-Uhr-Tee die Luxuswelt erobert

Es braucht eigentlich nicht viel. Frisches Wasser, einmal zum Blubbern bringen. Dazu die Blätter der Camellia sinensis, des Teebaums, einige Minuten ziehen lassen. Fertig. Und doch steht hinter diesem Heißgetränk – dem Wasserdampf, der aus der Tasse aufsteigt, den Düften, die in den Raum drängen, der Wärme, die sich wohlig in einem ausbreitet – so viel mehr.

Die dickbäuchigen Kannen, das feine Goldservice, die zarten Tassen, sie alle flüstern nicht nur von wohlverdienter Entspannung, sondern – in bestimmter kulinarischer Kombination – von verheißungsvollem Luxus. Beim Nachmittagstee.

Um dieses Phänomen aufzuschlüsseln, müssen wir zunächst ins viktorianische England reisen. Ins Jahr 1840, zu Anna, Herzogin von Bedford, einer Dame vom Hofstaat Königin Victorias. Sie bekam in der langen Pause zwischen dem üppigen, aber zeitigen Frühstück und dem immer weiter nach hinten geschobenen Abendessen (Dinner um 21 Uhr war keine Seltenheit) regelmäßig „so ein mulmiges Gefühl“. Doch als Teil des Hofstaates konnte sie ihr abendliches Mahl nicht ohne Weiteres vorverlegen. Rezept gegen aristokratisches Magenknurren Also musste Herzogin Anna erfinderisch werden und ließ sich zum Fünf-Uhr-Tee nicht nur eine dampfende Kanne Schwarztee servieren, sondern auch ein Sandwich. Voilà. Der Afternoon Tea war geboren.

Ein Angebot so leicht und dabei (für die knurrenden Mägen des englischen Adels) so verführerisch, dass es nicht nur in anderen aristokratischen Schlafgemächern, sondern bald auch in den feinen Luxushotels des Landes Einzug hielt. „Wir“, informiert man im Londoner Fünfsternehotel The Langham seine Gäste gerne, „waren 1865 damit die weltersten.“ Anfangs kam am Portland Place im noblen Marylebone der Tee mit einigen Sandwiches, dazu eine Süßigkeit.

Aber schon bald formierten sich essenzielle Bestandteile: Die Gurkensandwiches, selbstverständlich aus randlosen Sandwichbroten und mit einer Brise Pfeffer serviert – ein pikanter Snack, von dem man sich im Vorhinein kaum etwas erwartet und der einen mit seiner erfrischenden Leichtigkeit jedes Mal überrascht. Dazu die Scones, natürlich mit Erdbeermarmelade und dieser kuriosen Clotted Cream, die weder Schlagobers noch Butter sein möchte. Und zum Abschluss schillernde Petit Fours. Heute ist der Afternoon Tea ein raffiniertes, ja fast schon theatralisches Erlebnis – nicht nur in der Londoner Nobelhotellerie. In der Samowar Lounge des One&Only Royal Mirage in Dubai werden die luftigen Scones und leichten Gebäckstücke mit vornehmem Ritus auf den Mosaiktischchen platziert.

Die Clotted Cream kommt sogar in Dubai aus Devon, doch der Tee wird nach arabischer Art im Samowar, dem traditionellen Kupferkessel, zubereitet. Das ikonische New Yorker Plaza Hotel bietet seinen Afternoon Tea wiederum im üppig begrünten Palmenhaus. Und das Peninsula in Hongkong serviert asiatischen Darjeeling zu feinen Delikatessen unter der ewig hohen Decke der großen Lobby.

England beim Stephansdom Und man muss gar nicht so weit reisen. In einer kleinen Oase gleich hinter dem Stephansdom bieten Eva und Peter Haas die britische Tradition bereits seit den 1970er-Jahren feil. „Damals, erzählt Tochter Nini, die das Haas&Haas Teehaus heute führt, „war es noch gar nicht so leicht, die Etageren dafür zu bekommen.“

Die besten Afternoon Tees der Welt Haas&Haas Teehaus, Wien

Kleine Oase hinter dem Stephansdom mit 300 Teesorten. Info: haas-haas.at The Langham, London

Servierte 1865 den ersten und zelebriert die Tradition weiterhin. Info: langhamhotels.com One&Only Royal Mirage, Dubai

Britische Tradition verwoben mit arabischer Teekultur. Info: oneandonlyresorts.com The Plaza, New York

Edler Afternoon Tee im grünen Ambiente des Palmenhauses. Info: plazany.com Raffles, Singapur

Edle Etageren zu fein kuratiertem Tee. Info: raffles.com The Peninsula, Hongkong

Fluffige Scones auf feinstem Silber. Info: peninsula.com

Heute können Gäste nicht nur zwischen 300 Teesorten, sondern auch einem halben Dutzend Afternoon- Tea-Varianten wählen. Die ostfriesische Version kommt mit Krabben-Eierspeis, die marokkanische mit Gazellenhörnchen sowie dem Thé à la Menthe, einem Grüntee mit frischer Minze. Und wer es pikant mag, ist bei der Haas&Haas-Variante mit pikanten Brötchen bestens aufgehoben.

