In der Wachau schmeckt der Wein immer - im Boot und am Weinberg

Übernachten: Die Niederösterreich Selected Stays umfassen 56 Unterkünfte, die sich durch ein besonderes Qualitätsbewusstsein auszeichnen: niederoesterreich.at/selected.

Picknick: Neben dem Heurigen und Gästehaus Turm Wachau bieten auch das Gartenhotel Pfeffer in Dürnstein oder das Weingut Mayer-Resch in Krems/Stein, der Prandtauerhof in Joching u. a. Picknickkörbe an

Zillenfahrten: Neben schiffahrt-duernstein.at bieten auch ahoiwachau.at, hartl-wachau.at, ankerplatz-wachau.at und wachau-zille.at Touren an.