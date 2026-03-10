Vom musikalischen Frühling am Traunsee bis zur Lipizzaner-Gala im Weinviertel und Trailrunning-Terminen gibt’s für jeden Kurzurlauber in der Heimat tolle Events. Musical-Frühling für Bob-Dylan-Fans in Gmunden Bob Dylans internationaler Musical-Hit „Girl from the North Country“ wird beim Musical-Frühling in Gmunden gezeigt. In der Hauptrolle wird der österreichische Schauspieler Johannes Zeiler auf der Bühne stehen, gespielt wird ab 27. März 2026. Infos und Tickets unter musical-gmunden.com Die Steiermark präsentiert ihre besten Weine Ob trocken, duftig, saftig, mineralisch-würzig oder elegant: Bei der Präsentation des Steirischen Weines haben Weinliebhaber die Chance, die ersten Weine des neuen Jahrgangs zu verkosten. Rund hundert steirische Winzer sind vertreten. Termin: Am 8. April in der Stadthalle Graz. steiermark.wine In Podersdorf schenkt man den Frühling ein Weinliebhaber streichen sich auch das Wochenende vom 10. bis 12 April im Kalender an: Der Podersdorfer Weinfrühling lädt mit neunzehn geöffneten Weinkellern zu Verkostungen ein. Alle teilnehmenden Weingüter unter seewinzer.at Friesach: Bei Führungen das Mittelalter erleben Burgen, Ruinen, Kirchen und der wasserführende Stadtgraben: Die Gemeinde Friesach im Norden Kärntens hat sich ihr mittelalterliches Erscheinungsbild bewahrt. Ab dem 10. April finden jeden Freitag um 13.30 Uhr zweistündige Führungen statt. mittelkaernten.at Die Oststeiermark feiert 40 Jahre Apfelstraße Am Sonntag, dem 26. April, wird im Apfeldorf Puch das „Jubiläumsblütenfest 40 Jahre Apfelstraße“ gefeiert. Die Blütenwochen findet von Mitte April bis Mitte Mai statt. apfelstrasse.at

Die Apfelstraße wird heuer 40 Jahre alt. ©Kurier/Jeff Mangione

Böhmerwald: Laufend das Dreiländereck erleben Für Hobby-Ausdauersportler geht es ab Mai wieder mit den Trailrunning-Bewerben los. Tirol gilt dabei als Hochburg. Startschuss ist am 29. April mit dem Innsbruck Alpine Trailrun Festival. Weitere Events sind etwa der „Ebbser Koasamarsch“ (13. Juni), der „Kaiserkrone Trail“ (26.–27. Juni) oder der Karwendelmarsch im August. Eine Erstausgabe findet aber im oberösterreichischen Böhmerwald statt: „Enjoy the Silence“ heißt die Laufchallenge im Dreiländereck Österreich/Deutschland/Tschechien. Distanzen und Anmeldung unter northtrails.run Pfingstfestspiele als Fixpunkte in Salzburg Die Salzburger Pfingstfestspiele sind seit dem Jahr 1973 ein Fixstern im Veranstaltungskalender der Mozartstadt. Warum das Kurzfestival (heuer vom 22. –25. Mai) erwähnt wird, hängt auch mit dem Thema zusammen: Mit Gioacchino Rossinis Oper „Il Viaggio a Reims“ (Die Reise nach Reims) geht es auch um das Reisen selbst. Ziemlich britisch: Die Welt in Bildern in Baden Das größte Fotofestival Europas findet heuer vom 12. Juni bis 11. Oktober in Baden bei Wien statt. Das Motto des „Festival La Gacilly-Baden Photo“ lautet „So British!“. festival-lagacilly-baden.photo Bergfeuer bringen Tirol zum Leuchten Im Tiroler Land zelebriert man alte Bräuche, besonders beliebt sind zum Beispiel die Sonnwend- und Bergfeuer. Dabei stellen Freiwillige an den Berghängen teils Tausende Fackeln auf, oft in Form von Herzen, Kreuzen oder Friedenstauben. Am 21. Juni finden unter anderem das Bergfeuer Ehrwald und eine Sonnwendfeier auf der Innsbrucker Nordkette statt. tirol.at Lipizzaner-Fest im Weinviertel Der Heldenberg nahe Hollabrunn im Weinviertel hat sich zur Erlebniswelt entwickelt – mit Englischem Garten, Greifvogelstation und Oldtimer-Ausstellung. Vor allem ist der Heldenberg aber auch Ausbildungsstätte für Junghengste der Spanischen Hofreitschule. Bevor sich die Hengste in den Sommerurlaub verabschieden, präsentieren sie sich bei der Lipizzanergala am 27. Juni (19 bis 21.30 Uhr). derheldenberg.at Sommerliche Koch- und Backkurse in Vorarlberg Selber machen (lernen) heißt die Devise im Ländle. Auf der Kriegeralpe in Lech werden im Sommer Kässpätzle-Kochkurse angeboten. Brotbackkurse gibt’s im Paulinarium. Workshops: vorarlberg.travel

In Vorarlberg gibt es im Sommer Kässpätzle-Kochkurse. ©Stephan Zabel/istockphoto/ Stephan Zabel/istockphoto