Es zischt und brodelt. Aus dem kleinen Teich steigt gespenstischer Rauch auf. Der Boden vibriert, aus der Ferne hört man ein leises Brüllen. Die kleineren Kinder kuscheln sich aufgeregt an ihre Eltern, die Größeren und auch die Erwachsenen finden es einfach nur cool. Das Brüllen wird lauter und schon taucht er auf: Riesengroß und furchterregend stapft der Dinosaurier durch den Wald, brüllt und schlägt mit seinem Kopf und seinen Händen immer wieder gegen das Gitter. Täglich um 11 und um 15 Uhr wird das 6m lange und 3m große fleischfressende Reptil aus seiner Höhle gelassen. Ein Schauspiel, das keinen kalt lässt.

Der Styrassic Park ist zumindest für die Kinder der absolute Höhepunkt in Bad Gleichenberg. Doch nicht nur Kinder, die ganze Familie kommt in diesem riesigen Naturpark voll auf ihre Rechnung. Auf dem Rundgang durch den Wald trifft man auf mehr als 100 lebensgroße Dinos. Sie alle wurden vom ukrainischen Künstler Boris Tverdochlip handgefertigt und entstanden in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum in Wien. Von dem mit 35 Metern längsten Giganten unserer Zeit, dem Argentinosaurus, über den berüchtigten Triceratops bis hin zu einem der größten vollständigen Tyrannosaurus-Skelette der Welt, welches sich nachts in ein leuchtendes und lebendiges „Monster“ verwandelt, führt der Familienpark auf eine Reise quer durch das Mesozoikum-Zeitalter. Dabei erfährt man nicht nur besondere Fakten über das Leben der Urzeittiere, sondern auch die neuesten Erkenntnisse der Forschung.

©Oliver Scheiber ©Oliver Scheiber ©Oliver Scheiber ©Oliver scheiber ©Oliver Scheiber

Klettern und Spielen Die imposanten Dinosaurier sind aber nur ein Teil des Freizeit- und Familienparks. Für diejenigen, die den Nervenkitzel suchen, bieten der Crazy Wave Ride oder der fliegende Teppich den besonderen Kick. Kletterbegeisterte jeden Alters können in den Hoch- und Niedrigseilgärten sowie dem Flying Fox direkt über die Köpfe der Saurier klettern oder rutschen. Verschiedene Routen stehen zur Auswahl. Auch für die kleinsten Forscher ab 2 Jahren gibt es im Vergnügungspark neben der 13 Meter hohen Riesenrutsche, Hüpfburgen, Trampolinen, dem Kettenkarussell oder der Piratenschaukel einiges zu entdecken. In der Kindergipswerkstatt hat jeder die Möglichkeit seinen eigenen Dinozahn zu gießen sowie Abgüsse von echten Fossilien zu machen. Und wer darüber hinaus mit seinen Kindern das echte Abenteuer sucht, kann im Baumhotel auf sechs Meter Höhe übernachten. Neben dem Park-Eintritt inklusive aller Attraktionen wartet eine Poolanlage mit Wasserrutsche und Beachvolleyball sowie tägliche Abendprogramme samt Lagerfeuer und Kino.

Klettern über den Dinos für Jung und alt ©Oliver Scheiber

Kurort für den Hochadel Bad Gleichenberg ist weithin als Thermal- und Kurort bekannt und genießt dank seiner Heilquellen internationalen Ruf. Reichsgraf Constantin von Wickenburg legte 1834 hierfür den Grundstein. Rasch entwickelte sich Bad Gleichenberg zu einem Luxuskurort in der Monarchie und der europäische Hochadel gab sich hier die Klinke in die Hand. Das grüne Herz der Gemeinde ist der 20 Hektar große Kurpark. 15.000 Blumen und botanische Exoten wie der 150 Jahre alte kalifornische Mammutbaum zeugen vom milden Klima im Gleichenberger Tal. Schon Kaiser und Herzöge wandelten anno dazumal über die Promenaden und kleinen versteckten Wege und Plätzchen dieses geschichtsträchtigen Gartens. Eingebettet in den 190 Jahre alten Kurpark liegt das Kurhaus Bad Gleichenberg. Seine einzigartige Lage bietet das perfekte Ambiente für Ruhesuchende und Menschen, denen ihre Gesundheit wichtig ist. Das Kurhaus umfasst drei Hotels, das Therapiezentrum, die komplett neu gestaltete und im Mai 2022 wiedereröffnete Therme der Ruhe, ein Kosmetikinstitut sowie Cafés und Restaurants.

Bad Gleichenberg hat eine lange Kurtradition. Die Therme liegt eingebettet im Kurpark ©Werner Krug

Aber auch Kinder und Sportler kommen im Park auf ihre Kosten. Im Generationenpark stehen Fitnessgeräte, Schaukeln, eine Boulderwand oder der Balance-Parcours zur Verfügung. Insgesamt 40 Geräte animieren zu Spiel, Sport und Bewegung im Freien. Der Outdoor-Bewegungspark erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 5.400 m² rund um einen Minigolfplatz.

Der Hauptplatz von Bad Gleichenberg ©Werner Krug