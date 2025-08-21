"Swimfluencer" Ransmayr: Wo man die besten Naturbadeplätze findet

Gegen große Hitze hilft der Sprung ins kalte Wasser. Den kennt kaum einer besser als Hansjörg Ransmayr: Der Salzburger hat sich den klingenden Spitznamen Swimfluencer eingehandelt, weil er: einst als erster Österreicher durch die Meerenge von Gibraltar schwamm; ebenso durch die turbulente Bucht vor San Francisco; mit immer neuen Schwimmprojekten von sich Reden macht – oder mit einem Buch. Sein neues zeigt die Top-Naturbadeplätze in Albanien, Montenegro und im Kosovo (siehe Info).

KURIER: Alpine Swimming, Freiwasser, Eisbaden – was ist genau was? Es klingt jedenfalls alles sehr kalt.

Hansjörg Ransmayr: Unter „Alpine Swimming“ verstehe ich die Kombination aus Bergwandern und Schwimmen, in Wasserfällen, Höhlen oder Bergseen. Generell bezeichnet „Wild Swimming“ jedes unbeaufsichtigte Schwimmen in Naturgewässern. Kaltwasserschwimmen ist alles unter 15 Grad, Winterschwimmen alles unter 10 Grad und Eisschwimmen alles unter 5 Grad.

Klingt gefährlich. Sollte man das nicht bleiben lassen?

Wild Swimming fordert Verantwortungsbewusstsein und Selbsteinschätzung. Man muss jeden Spot hinterfragen: erstens auf Naturverträglichkeit, für uns ist zum Beispiel ein No-Go, dass man in einem kleinen Bergsee mit Sonnenschutz eingecremt badet. Auch achten wir auf Laich- oder Brutgebiete. Und zweitens vom Sicherheitsaspekt her, meine Beschreibungen sind Momentaufnahmen: Die sicherste Badestelle von heute kann morgen tödlich sein, gerade bei Fließgewässern.

Sie sind bei der Wasserrettung, schwimmen absurde Strecken, schreiben Bücher über Badeplätze, entwickeln Schwimmprodukte. Normale Pools mögen Sie nicht, oder?

Ich habe zu Hause sogar einen Pool, allerdings als Trainingspool mit Strömung für Unterrichtseinheiten. Ich bezeichne mich als Immer- und Überallschwimmer, bevorzuge aber Naturgewässer. Daher entwickle ich auch touristische Events (z. B. Vollmondschwimmen in Obertauern, Anm.) und möchte meinen Kursteilnehmern das Rüstzeug geben, dass sie sich in Naturgewässern zu jeder Tages-, Nacht- und Saisonzeit bewegen können.