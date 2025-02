Super Bowl in New Orleans: Die Stadt in Louisiana im Rampenlicht

Heute findet vor mehr als 73.000 Zuschauern im Caesars Superdome der Super Bowl LIX (59.) statt, das Endspiel im American Football. Es ist weltweit das größte Einzelsport-Ereignis und zieht viele Besucher an. New Orleans ist eine der bemerkenswertesten Städte der USA. Nach den Zerstörungen, ausgelöst durch den Hurrikan Katrina im Jahr 2005, hat sich die Stadt in Louisiana wieder auf die Überholspur zurückgekämpft. Direkt am Mississippi, mit seinen Raddampfern, liegt das French Quarter, mit der legendären Bourbon Street. Restaurants, Jazz Clubs und Bars. Hier geht so richtig die Post ab. Das Credo lautet: „Let the good times roll“.

Von Jambalaya bis Louis Armstrong

Restaurants bieten die vielseitige Cajun- und kreolische Küche, mit Jambalaya, Gumbo oder roten Flusskrebsen, an. So vielfältig wird sonst nirgendwo in den USA gekocht! Musik und Entertainment sind allgegenwärtig. Jazz, Rock, Blues, Dixie, Rock und Soul sind auf der Straße und in den Bars zu hören. Zydeco Musiker, mit Knopf-Harmonika und Waschbrett spielen auf. Fats Domino, der Pionier des Rock 'n' Roll kommt von hier, genauso wie Dr. John mit Voodoo-Rock, und natürlich Louis Armstrong, der die Jazzmusik mit seiner Trompete geprägt hat. Legendär ist sein Song: „What a wonderful world“.