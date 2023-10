Südoststeiermark: Es wächst hier nicht nur Wein

Heute wird Rauchen nur in geringen Mengen als Genussmittel akzeptiert. Weshalb auch ein österreichischer Tabakbauer nur auf seltenen, aber dafür exquisiten Genuss setzt. Ja, Johannes Rauch baut tatsächlich Tabak in Österreich an und einen Namenswitz dazu verkneifen wir uns an dieser Stelle. Der Steirer lächelt lieber darüber, dass man ihn auf „Kollegen“ Freud anspricht.