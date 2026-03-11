Städtetrip Regensburg: Warum sich ein Besuch jetzt im März lohnt

Die Spatzen zwitschern unter der berühmten Steinernen Brücke, Baujahr 1146. Das mittelalterliche Monument, ein Hotspot für Selfiejäger, überspannt mit dem Ausschau haltenden „Bruckmandl“ die Donau auf rund dreihundert Metern mit Rundsteinbögen, einst einzige Flussquerung zwischen Wien und Ulm.

Schon Johann Wolfgang von Goethe schwärmte von Regensburg, das durch seine idyllische Lage direkt am Wasser, die Promenaden, Patriziertürme und ein Flair von Romantik gern als „nördlichste Stadt Italiens“ bezeichnet wird. Und in nur rund drei Stunden mit der Bahn von Wien aus zu erreichen ist.

In einer spannenden Mischung aus alt und neu, historisch und modern, sind in der jungen Lebestadt mit bezaubernd verwinkelter, kompakter und fußgängerfreundlicher City (die übrigens von 12. bis 22. März im Rahmen eines Lichtkunstfestivals illuminiert wird, siehe Top 3 unten) an gefühlt jeder Ecke fast zweitausend Jahre Geschichte spürbar. Die erste bayerische Hauptstadt hatte viel Glück, weil verschont von den Weltkriegsbomben. Die Altstadt mit dem gotischen Dom St. Peter und den in ihrer Vollständigkeit einmaligen in allen Farben des Lichts strahlenden historischen Originalfenstern ist seit 2006 UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein kulinarischer Imbiss-Renner sind bereits seit Jahrhunderten die über offener Holzkohle frisch gegrillten Bratwürste in der historischen „Wurstkuchl“ an der Thundorfer Straße 3 mit Blick auf die Donau, nur ein Steinwurf entfernt vom weltweit einzigen Dackelmuseum.