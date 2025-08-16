Drüben ist alles blau. Hier ist alles grün. Eine Farbe, die sich herrlich mit der Rivieraküste und der Macchia dahinter verbindet. Denn die Sonnenliegen, wie auch die klassischen Regiestühle im Restaurant und Beach Club Le Carillon in Portofino, sind im ikonischen Muster von Dolce & Gabbana gehalten. Hier am Strand in Grün, drüben in Marbella – im nicht minder schicken Beach Club La Cabane – in strahlendem Blau.

Luxus am Meer: Dolce Gabbana x Le Carillon, in Portofino ©DOLCE & GABBANA

In Portofino ist auch rundum alles schön, eine Postkartenidylle: das historische, seit den 1930er-Jahren bestehende Le Carillon, das an der malerischen Bucht von Paraggi liegt, die illustren Gäste und natürlich auch die hochkarätigen Events, die hier stattfinden. Einfach ein Place to be für alle, die Luxus lieben, am smaragdgrünen Wasser relaxen und Fans der weiß-grünen Farbtöne des Verde-Maiolica-Musters von Dolce & Gabbana sind, das sich von der Sonnenliege über Sessel bis zu den Badetüchern im gesamten Club zeigt. Beach Clubs als Markenbühne Genau wie in Marbellas La Cabane, in dem sich seit den 1960er-Jahren der Jetset tummelt. Dort wird selbstverständlich auch die Speisekarte darauf abgestimmt, denn Dolce & Gabbana haben längst ihr ikonisches Muster auf die Verpackungen von Pasta & Co gedruckt, damit man das stylische Feeling auch kulinarisch verkosten kann.

Egal, ob Athen, Capri, Ibiza oder Portofino, immer öfter werden Besuche in Strandclubs zu sinnlichen Erlebnissen in der Welt der edlen Labels. Die Synergie zwischen Modemarken und Hotels, längst ein globales Phänomen, soll Luxusreisen noch außergewöhnlicher machen, den Gästen unvergessliche Momente bieten, damit sie komplett in eine magische Erlebniswelt eintauchen können. Bekannte Kooperationen der Hotellerie mit Modelabels, wie Armani Hotels, Karl Lagerfelds Kooperation mit SJM Resorts S.A. in China oder der Palazzo Versace, sind erfolgreiche Beispiele, wie Modehäuser ihre persönliche Signatur in Urlaubsziele bringen. Jetzt mischt die Mode- und Hotelbranche auch die Strandclubs und Hotel-Pools neu auf und macht sie zu ihren Laufstegen und Sale-Points. Was hinter dem Konzept steckt?

Capri ist unter den Modelables ein beliebter Schauplatz für Kopperationen mit schönen Beach Clubs ©Kristen Pelou

„Beach Clubs geben Luxusmarken ein Umfeld von Leichtigkeit. Im Luxusbereich sind reale Erlebnisse wichtiger als der Besitz der Marke selbst“, erklärt Markenexperte Christian Mikunda. „Nicht nur Kunden flüchten mittlerweile aus den ungastlichen Flagshipstores der Labels, sondern sogar die Marken selbst. Im Umfeld von sommerlichen Beach Clubs, wo Sehen und Gesehenwerden eine große Rolle spielt, fühlt man sich umgeben von Luxus, auch gleich entspannter.“

Der Beachclub als Sales-Point: Hier von Jacquemus auf Ibiza ©jacquemus

Ein Dolce-Vita-Gefühl, dass man sich gerade am schönsten Ort der Welt aufhält, ein Umfeld, das die Landeskultur verkörpert, schöne Strandmöbel, idyllische Naturschauplätze und ikonische Markenzeichen werden so zu immersiven Rückzugsorten, an denen Luxus, Lifestyle und Erholung zu unvergesslichen Instagram-Momenten verschmelzen. Damit verdienen die Marken praktisch doppelt: durch den Konsum vor Ort und durch die Postings der Influencer. Die Beach Clubs selbst profitieren durch den neuen Stil, das macht sie unverwechselbar. „Wir leben in einer Zeit, in der die Inszenierung die Grenzen des Üblichen auf ungewöhnliche Weise sprengt. Das wird immer wichtiger. Das Erlebnis ist anders. Am Pool, auf Sonnenliegen von Dior, Burberry oder Jacquemus, wird Luxus direkt erlebbar“, so Markenstratege Mikunda. Die schönsten Modestrände der Saison

Missonis erster Resort Club auf Ibiza ©Missoni x OKU

Missoni Resort Club x Oku Ibiza, Ibiza Missonis erster Resort Club auf Ibiza verbindet italienische Eleganz mit mediterranem Lifestyle. Dank ikonischer Muster, luxuriöser Sonnenliegen und vom Meer inspirierter Farben, wird der Club zum Fest der Sinne. Das Modehaus verwandelte den 50-Meter-Pool des Hotels in eine Oase der Entspannung im Boho-Stil. In der Ibiza Gallery gibt es Kaftane im typischen Zickzack-Muster, Stirnbänder und Accessoires.

Paul & Shark x Juvia, Formentera ©Courtesy of Paul & Shark

Paul & Shark x Juvia, Formentera Das Modelabel, bekannt für seine Leidenschaft für das Meer, setzt seine Zusammenarbeit mit dem Restaurant Juvia im Herzen von Es Pujols auch heuer fort. Es erzählt seine Markenwelt mit hellen Holzmöbeln und Accessoires, wie Kissen und Liegetüchern aus Baumwolle, gebrandet mit dem Paul & Shark-Logo. Hier geht Luxus auch durch den Magen und zeigt sich anhand einer exklusiven mediterranen Menü- und Cocktailkarte des VIP-Hotspots.

Armani Mare: an der Athener Riviera lockt heuer ein neues Resort von Armani Beauty ©Valentiny

Armani Mare x 91 Athens Riviera The Resort, Cabana Beach Club, Athen Direkt an der Athener Riviera lockt heuer ein neues Resort von Armani Beauty die fashionablen Gäste an. Unter dem Namen Armani Mare verschmilzt italienischer Chic mit griechischem Lifestyle. Vor dem blauen Meer verwandelte die Luxus-Beauty-Marke den Strand- und Poolbereich des Resorts in eine Stil-Oase mit maßgefertigten Sonnenliegen und Kissen, Retro-Umkleidekabinen und Sonnenschirmen im ikonischen Armani-Mare-Muster.

Burberry x The Standard Ibiza mit Pool am Dach ©Burberry

Burberry x The Standard Ibiza Eleganz am Pool: Die sommerliche Version des ikonischen Karos im Hotel The Standard leuchtet in Gelb. Darüber hinaus segelt das Segelboot Burberry Check Mate elegant entlang der Küste Ibizas und schaukelt die Gäste über das Meer. Auf der Dachterrasse, mit herrlichem Blick auf den Sonnenuntergang, finden wöchentliche, von Burberry kuratierte Cocktailabende statt. Begleitet von lokalen und internationalen Gast-DJs. Eine Auswahl an modischen Burberry-Sommer-Basics ist in der Lobby erhältlich. Das Pop-up läuft bis Oktober und verbindet die Tradition des Logos mit modernem Resort-Feeling.

Luxusfeeling in Diors Capri Riccio Pop-up-Restaurant & Beach Club ©Kristen Pelou

Dior Riviera x Il Riccio, Capri Palace, Capri Auf den Klippen von Anacapri, einen Sprung von der legendären Blauen Grotte entfernt, liegt das Dior Capri Riccio Pop-up-Restaurant & Beach Club, als Teil des Jumeirah Capri Palace. Mit Blick auf das Tyrrhenische Meer trifft sich hier die Hautevolee, um auch die Haute Cuisine von Chefkoch Salvatore Elefante zu genießen: Diors charakteristische Toile-de-Jouy-Drucke mit blau-weißen Akzenten treffen auf die legendäre Seeigel-Pasta des Küchenchefs. In der Pop-up-Boutique Dioriviera gibt es Basics der Capsule-Kollektion.

Jacquemus x Casa Jondal, Cala Jondal, Ibiza ©yoann et marco

Jacquemus x Casa Jondal, Cala Jondal, Ibiza Das französische Modehaus Jacquemus hat seinen charakteristischen Stil aus der aktuellen Kollektion „La Croisière“ in den Beach Club gebracht – in Bananengelb, mit klassischen schwarzen Streifen und Punkten. Eine Hommage an die französische Riviera, die dem legendären Strand einen Hauch mediterranen Glamour verleiht. Und natürlich gibt es neben dem exklusiven Beach Club am weißen Sandstrand der Insel, mit Blick auf das kristallklare Mittelmeer, auch einen Pop-up-Store, in dem nur „Limited Editions“ verkauft werden. Die temporäre Boutique in der malerischen Cala Jondal bleibt die ganze Saison geöffnet. Und natürlich ist das Michelin-Restaurant Casa Jondal auch ein Hotspot für VIPs und Trendsetter.

Dolce & Gabbanas Maiolica-Muster im Beach Club Le Carillon in Paraggi. ©DOLCE & GABBANA