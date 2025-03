Das Himalaja ist es zwar nicht. Und, um etwas bescheidener zu sein, auch kein Gipfel in den Alpen. Manchmal reichen aber auch 156 Meter, um einen Höhenrekord aufzustellen. Denn: So weit befindet sich die Brauerei „LeVeL 33“ im „Marina Bay Financial Center“-Gebäude im superlativverliebten Singapur über dem Erdboden und ist damit die im höchsten Stockwerk gelegene Brauerei der Welt. Inhaber Martin Bém, den es 1999 beruflich aus seiner Heimat Österreich in den asiatischen Stadtstaat verschlug, erinnert sich noch an die Herausforderungen vor der Eröffnung 2010: Die Brau-Gerätschaften, die man im schicken Gastraum sieht, sind schließlich so groß, dass man sie nicht mal eben im Lift hochschicken kann. Allein die massigen Kessel und Tanks mithilfe eines mobilen Krans in den 33. Stock des Hochhauses zu hieven, war damals schon aufsehenerregend.