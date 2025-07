Zwischen Kiefernwäldern und Nebelschwaden ist San José del Pacifico auf 2.500 Höhenmetern ohnehin eine Destination für all jene, die eine andere Art von Rausch suchen: Bekannt ist das kleine Bergdorf mit rund fünfhundert Einwohnern für die im feucht-kühlen Klima prächtig gedeihenden "hongos mágicos" – also psychedelische Pilze. Dass ihr Verkauf offiziell nicht erlaubt ist, scheint niemanden zu kümmern.

Es ruckelt konstant im Minivan, die Luft wird dünn und die Wolken verschlucken die Landschaft: Wer diese abenteuerliche Serpentinenstrecke in der mexikanischen Sierra del Sur zurücklegt, sollte am Vortag tunlichst darauf verzichten, allzu viel Mezcal zu trinken.

In Google Maps öffnen

In Google Maps öffnen

Spirituelles Dampfbad

Viele Backpacker kommen auf ihrer Route zwischen Oaxaca-Stadt und den hippen Surfstränden an der Pazifikküste hierher, um an einer traditionellen Temazcal-Zeremonie teilzunehmen. Die Realität? „Ein spirituelles Dampfbad, das dann doch eher touristisch ist“, erzählt Luise, dreißig, die mit ihren Freundinnen umgeben von Natur „etwas Sinneserweiterndes“ erleben wollte. Im finsteren Lehm-Iglu sitzen Touristen nackt eng aneinander, singen, schnaufen und stöhnen, während der mexikanische Guide in der Mitte heiße Kohlen schaufelt und dabei beschwört, Ängste zu überwinden. Vier Runden dauert das Ritual – passend zu den vier Elementen Erde, Wasser, Wind und Feuer.