Abenteuer in Afrika: Wieso eine Safari nicht nur eine Reise ist

Staub hängt wie ein feines Tuch in der Luft, nicht dramatisch, eher hartnäckig. Die frühen Morgenstunden sind kühl, aber die Sonne zeigt mit jeder Minute mehr von ihrer Kraft. Man sitzt in einem offenen Jeep, der von einem Ranger gelenkt wird, ein zweiter sitzt ganz vorne auf der linken Seite der Motorhaube auf einem eigenen Sitz. Der eine fährt, der andere hält Ausschau – so die Aufteilung. Es ruckelt ordentlich auf der Fahrt über Wege, die eigentlich keine sind. Nur ausgeblichene Spuren am Boden, eingerahmt von Büschen, Geäst und Gras, das wirkt als hätte es sich nicht entscheiden können, ob es noch lebt oder schon Erinnerung ist. Der Guide bremst nicht, er nimmt nur Tempo raus. Der andere hebt die Hand, kippt den Kopf zur Seite, als würde er einem unsichtbaren Gespräch zuhören. Dann zeigt er nach unten: ein Abdruck, rund, tief, die Kante scharf. Ein Elefant. Nicht „war hier“, sondern „ist hier“. Frisch. Safari beginnt im Osten Botswanas oft genau so: nicht mit Panorama, sondern mit Beweisen.

Die unterschätzte Bühne Wenn von Botswana die Rede ist, denken viele sofort an das Okavango-Delta im Norden. Verständlich, doch der Osten des Landes ist jene Gegend, die nicht wie die glänzende Postkarte wirkt, die in vielen Köpfen automatisch entsteht, wenn das Wort „Safari“ fällt. Im Tuli-Block, an der Grenze zu Südafrika und Simbabwe, wirkt die Landschaft wie ein altes Archiv: weite Ebenen, dazwischen riesige Felsen, aus denen erstaunlicherweise Bäume wachsen, manchmal sogar riesige Baobab-Bäume, die teilweise 1.000 Jahre alt sein sollen. Ansonsten: Akazien und steinerne Flussbetten als Nebenverästelungen des Limpopo-Flusses, der das Gebiet durchfließt. Hier wird „Wildnis“ nicht als „unberührt“ verkauft, sie ist es tatsächlich. Auch wenn der Mensch punktuell Zäune aufstellt, um die Renaturierung zu unterstützen, regiert die Natur – und das Wetter. Und schlägt dieses um, geht es schnell.

Mehrmals täglich kann auf geführten Safaris nach Giraffen Ausschau gehalten werden, besonders bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang ©Getty Images/mantaphoto/istockphoto

Da kippt das Licht, erst unauffällig, dann rapide. Der Wind dreht, wird stärker und schließlich folgen Böen. In der Luft liegt plötzlich ein Versprechen, das Respekt einflößt: Gleich passiert etwas. Die Tiere reagieren – Vögel wechseln Höhe und Richtung, als würden unsichtbare Verkehrsschilder aufgestellt. Giraffen werden wachsamer. Ein Elefant zieht sich mit der Herde in die Büsche zurück, als wäre dort der Schutz am stärksten. Ist er wahrscheinlich auch. In Botswana ist Regen kein „schlechtes Wetter“, es ist eine Anbahnung.

In offenen Autos wird durch die Gegend gefahren, um Wildtiere zu entdecken ©Getty Images/brytta/iStockphoto

Der erste Tropfen trifft den Staub und verschwindet sofort, als hätte der Boden ihn geschluckt. Dann ein zweiter, dritter. Der Geruch kommt schlagartig: eine erdige Note. Der Regen fällt nicht fein, sondern in breiten, entschlossenen Bahnen. Spuren im Boden verschwimmen, Staub wird zu Schlamm, und ist man gerade nicht im Camp, sondern unterwegs im Jeep, steuert dieser in atemberaubendem Tempo die nächste Unterbringung an – die wenn sie am anderen Flussufer liegt, nur per Hängebrücke erreichbar ist. Da heißt es dann Abenteuer pur, es gibt kein Zurück, nur ein Nach-Vorn. Die Natur macht hier keine Kompromisse, in der trockenen Landschaft entsteht ordentlich Bewegung.

Mächtige Baobab-Bäume mit bis zu zehn Meter dicken Stämmen sind zu sehen ©Getty Images/iStockphoto/poco_bw/iStockphoto