Rom: Tourismusbeauftragter entfernt Schlüsselkästen - erhält Morddrohungen

Der römische Tourismusbeauftragte Alessandro Onorato hat Morddrohungen erhalten, nachdem er persönlich über 200 Schlüsselkästen im Zentrum von Rom entfernt hat. Diese ermöglichen es Touristen, ohne persönlichen Kontakt mit dem Besitzer in eine Ferienwohnung zu gelangen. "Es ist an der Zeit, zur Pistole zu greifen", hieß es in einem Kommentar unter einem Tiktok-Video, in dem Onorato bei der Entfernung der Schlüsselkästen mit der Polizei zu sehen ist.

In italienischen Städten wächst der Protest gegen Massentourismus

In Rom und in anderen italienischen Kulturstädten wächst der Protest gegen den Massentourismus. Bei ihren Bemühungen, um mehr Kontrollen bei der Vermietung von Ferienwohnungen, will die italienische Regierung die Schlüsselkästen mit Code aktiv bekämpfen. In einem neuen Rundschreiben stellte das Innenministerium in Rom klar, dass der Betreiber ausschließlich Personen mit Ausweis beherbergen darf und dass die Personalien der Gäste innerhalb von 24 Stunden an die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu melden sind. Der Betreiber müsse die Gäste persönlich treffen.

Vor allem angesichts des starken Besucheransturms, der in Rom und anderen Städten wegen des katholischen Jubiläumsjahrs erwartet wird, sollen die Kontrollen bei Kurzzeitvermietung im gesamten Staatsgebiet verschärft werden. Tourismusministerin Daniela Santanchè ist damit einverstanden. "Ich schätze die Initiative des Innenministeriums. Das neue Rundschreiben zur Identifizierung von Gästen in Beherbergungsbetrieben ist in der Tat ein wichtiger Schritt, um Risiken vorzubeugen und sowohl den Besuchern als auch den Betreibern ein ruhiges und positives touristisches Erlebnis zu garantieren", so die Ministerin.