Rom: Das verwunschene Coppedè-Viertel

Errichtet wurde das ganze Viertel Anfang der 1920er-Jahre vom Florentiner Gino Coppedè. Er war Architekt, Bildhauer und Dekorateur und hat hier seiner Fantasie und seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Damals war Jugendstil angesagt. Doch auch sein Zeitgenosse, der spanische Architekt Antoni Gaudí, muss mit seinen waghalsigen Bauten auf Coppedè einen starken Eindruck gemacht haben.

Aber zurück zur Frage, zu welcher Tageszeit man das Viertel, in dem wenige Touristen unterwegs sind, am besten besichtigt. Die einen tippen auf einen Besuch untertags, wenn die architektonischen Eigenwilligkeiten der Bauten so richtig zur Geltung kommen. Angefangen beim eklektischen Froschbrunnen auf der Piazza Mincio, dem zentralen Platz des Viertels: Man sieht kniende menschlichen Figuren mit Riesenmuscheln auf dem Rücken, in denen Wasser spukende Frösche sitzen. Beim Anblick stellt man sich die Frage, ob sie nicht Protagonisten einer von einem bösen Geist versteinerten Szene sind und nur darauf warten, wieder zum Leben erweckt zu werden.

Römisches Märchenland

Die Idee, sich in einer Märchenwelt zu befinden, hört sich vielleicht skurril an, ist aber, wenn man sich im Viertel umschaut, gar nicht so weit hergeholt. Auf der Piazza Mincio und entlang der davon abzweigenden Straßen stößt man auf mehrere Feenvillen (Bild) – ja, so werden sie wirklich genannt. Die Fassaden sind fein dekoriert, bis hinauf zu den kleinen Türmen, aus denen jeden Moment eine gefangene Prinzessin, mit langem blonden Zopf nach ihrem Retter Ausschau halten könnte.

Andere wiederum empfehlen, am späten Nachmittag hierher zu kommen, wenn die Gebäude im warmen Licht des fortschreitenden Sonnenuntergangs erleuchten. Besonders die Details machen dann Eindruck: die Medusa und Männerköpfe, Löwen und Adler. Alle in Stein gemeißelt.