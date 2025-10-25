Reisetipps fürs Piemont: Die besten Restaurants, Aktivitäten, Hotels
Donnerstag
- Trüffelsuche Burroni
Los gehts: Alessia und Mattia Parodi nehmen einen mit auf Trüffeljagd – inkl. Verkostung. www.cascinaburroni.it
- Castello di Grinzane
Das wuchtige Schloss des Grafen von Carvour erkunden und die UNESCO-Aussicht genießen. www.castellogrinzane.com
- Fassushi
Davide Boretti kreiert sein Sushi nicht mit Fisch, sondern mit magerem Fassona Rind. www.ovada.fassushi.it
- Drink in Cremolino
Den Abend im mittelalterlichen Bergdorf ausklingen lassen - am besten mit einem Drink im neu eröffneten Casa del Partito. www.casadelpartito.it
Freitag
- Alba White Truffle Fair
Ein kulinarisches Erlebnis: die internationale Trüffelmesse mit Kochshows und Workshops, sollte man zumindest einaml erleben. Details u.a. auf der Seite des Italien-Tourismus: www.italia.it
- Canellis Kathedrale
Dieser Weinkeller lagert den berühmten Alta-Langa-Sekt und ist UNESCO-prämiert. www.coppo.com
- Castello di Verduno
Nächste Prunkräume wollen erkundet werden: in der einstigen Residenz von Karl Albert. cantinecastellodiverduno.it
- Dinner im Piazza Duomo
Formvollendetes Abendessen am Domplatz im Restaurant mit drei Michelin Sternen. www.piazzaduomoalba.it
Samstag
- Camo
Kunst pur: Hier ist die ganze Stadt ein einziges Freiluftmuseum. Gehen und genießen. museoacieloapertodicamo.it
- Nocciola delle Langhehttps://www.cesarine.com
Besuch auf einer jener Farmen, die die berühmten Piemont-Haselnüsse anbauen. www.noccioladellelanghe.it
- Piemonte on Wine
Führung durch Weingärten – gebucht über die Event-Plattform „Piemonte on Wine“. www.visitlmr.it
- L’Orto
Fabelhaftes Kulinarikerlebnis von Chefkoch Charles Pearce mit sechs ausgewählten Gängen. www.lorto.nordelaia.com
Sonntag
- Guido Gobino
Süßer Start in den Tag: Besuch bei einem der besten Chocolatiers Italiens, in Turin. www.guidogobino.com
- Pastakochkurs
Ein dreistündiger Kochkurs führt in die Küche des Piemont ein. www.cesarine.com
- La Venaria Reale
Den eindrucksvollen Königspalast aus der Barockzeit des Hauses Savoy erkunden. www.lavenaria.it
- Dinner im Del Cambio
Die Genussreise endet köstlich – beim Michelin-Star-Restaurant in historischem Hause. www.delcambio.it
Hoteltipps
- Nordelaia
Boutique-Resort mit ausschweifendem Spa in Monferrato; schöner Rückzugsort zwischen Weinbergen. nordelaia.com
- Vinoteca La Secrestia
Familiengeführtes Weinlokal gleich neben dem Duomo di San Lorenzo mit kleiner Frühstückspension. www.vinotecalasacrestia.it
- Relais San Maurizio
Luxus-Relais in einem ehemaligen Kloster mit Spa mit schöner Aussicht und gehobener Gastronomie. www.relaissanmaurizio.it
