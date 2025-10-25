Reisetipps fürs Piemont: Die besten Restaurants, Aktivitäten, Hotels

Los gehts: Alessia und Mattia Parodi nehmen einen mit auf Trüffeljagd – inkl. Verkostung. www.cascinaburroni.it

Davide Boretti kreiert sein Sushi nicht mit Fisch, sondern mit magerem Fassona Rind. www.ovada.fassushi.it

Das wuchtige Schloss des Grafen von Carvour erkunden und die UNESCO-Aussicht genießen. www.castellogrinzane.com

Drink in Cremolino

Den Abend im mittelalterlichen Bergdorf ausklingen lassen - am besten mit einem Drink im neu eröffneten Casa del Partito. www.casadelpartito.it

Freitag

Alba White Truffle Fair

Ein kulinarisches Erlebnis: die internationale Trüffelmesse mit Kochshows und Workshops, sollte man zumindest einaml erleben. Details u.a. auf der Seite des Italien-Tourismus: www.italia.it

Canellis Kathedrale

Dieser Weinkeller lagert den berühmten Alta-Langa-Sekt und ist UNESCO-prämiert. www.coppo.com