Reisetipps fürs Piemont: Die besten Restaurants, Aktivitäten, Hotels

Vier Tage, vier Routen: Tipps für eure Reise nach Ägina. Die freizeit führt stilvoll und entspannt durch das lange Wochenende.
Von Anna-Maria Bauer
25.10.25, 05:00
Donnerstag

  • Trüffelsuche Burroni

Los gehts: Alessia und Mattia Parodi nehmen einen mit auf Trüffeljagd – inkl. Verkostung. www.cascinaburroni.it

Wo der Genuss wächst: Warum man jetzt ins Piemont reisen sollte
  • Castello di Grinzane

Das wuchtige Schloss des Grafen von Carvour erkunden und die UNESCO-Aussicht genießen. www.castellogrinzane.com

  •   Fassushi

Davide Boretti kreiert sein Sushi nicht mit Fisch, sondern mit magerem Fassona Rind. www.ovada.fassushi.it

Fleisch-Sushi auf feinen Tellern.

Davide Borettis Fassushi.

  •  Drink in Cremolino

Den Abend im mittelalterlichen Bergdorf ausklingen lassen - am besten mit einem Drink im neu eröffneten Casa del Partito. www.casadelpartito.it

Freitag

  •  Alba White Truffle Fair

Ein kulinarisches Erlebnis: die internationale Trüffelmesse mit Kochshows und Workshops, sollte man zumindest einaml erleben. Details u.a. auf der Seite des Italien-Tourismus: www.italia.it

  •  Canellis Kathedrale

Dieser Weinkeller lagert den berühmten Alta-Langa-Sekt und ist UNESCO-prämiert. www.coppo.com

  •  Castello di Verduno

Nächste Prunkräume wollen erkundet werden: in der einstigen Residenz von Karl Albert. cantinecastellodiverduno.it

  •  Dinner im Piazza Duomo

Formvollendetes Abendessen am Domplatz im Restaurant mit drei Michelin Sternen. www.piazzaduomoalba.it

Samstag

  •  Camo

Kunst pur: Hier ist die ganze Stadt ein einziges Freiluftmuseum. Gehen und genießen. museoacieloapertodicamo.it

Besuch auf einer jener Farmen, die die berühmten Piemont-Haselnüsse anbauen. www.noccioladellelanghe.it

  •  Piemonte on Wine

Führung durch Weingärten – gebucht über die Event-Plattform „Piemonte on Wine“. www.visitlmr.it

  •  L’Orto

Fabelhaftes Kulinarikerlebnis von Chefkoch Charles Pearce mit sechs ausgewählten Gängen. www.lorto.nordelaia.com

Sonntag

  •  Guido Gobino

Süßer Start in den Tag: Besuch bei einem der besten Chocolatiers Italiens, in Turin. www.guidogobino.com

  •  Pastakochkurs

Ein dreistündiger Kochkurs führt in die Küche des Piemont ein. www.cesarine.com

Piemonte
  •  La Venaria Reale

Den eindrucksvollen Königspalast aus der Barockzeit des Hauses Savoy erkunden. www.lavenaria.it

  •  Dinner im Del Cambio

Die Genussreise endet köstlich – beim Michelin-Star-Restaurant in historischem Hause. www.delcambio.it

Hoteltipps

  • Nordelaia

Boutique-Resort mit ausschweifendem Spa in Monferrato; schöner Rückzugsort zwischen Weinbergen. nordelaia.com

Das Hotel Nordelaia wurde 2025 mit einem Michelin Key ausgezeichnet.

  • Vinoteca La Secrestia

Familiengeführtes Weinlokal gleich neben dem Duomo di San Lorenzo mit kleiner Frühstückspension. www.vinotecalasacrestia.it

  • Relais San Maurizio

Luxus-Relais in einem ehemaligen Kloster mit Spa mit schöner Aussicht und gehobener Gastronomie. www.relaissanmaurizio.it
 

