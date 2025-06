Morgen gibt es einen weiteren Grund, den KURIER zu kaufen. Da erscheint nämlich die neue Ausgabe des Reisemagazins „reisetipps“ (Sommer/Herbst 2025), das im Raum Wien und Umgebung der Tageszeitung beigelegt ist. Auf 84 Seiten bringt das Team des Profi Reisen Verlags, der das Magazin seit 16 Jahren herausgibt, abwechslungsreiche Reiseberichte zu Italien, Griechenland, Deutschland und der Schweiz. Foto-Reports widmen sich Bhutan und Namibia. Ein Schwerpunkt ist das Thema Aktivurlaub, bei dem die Leser:innen über sportliche Erfahrungen der Redaktion lesen können, zudem gibt es ganz persönliche Tipps für Sommerfrische in Österreich.

Kulinarische Erlebnisse, Hintergrundwissen zur Kreuzfahrt, Service-Tipps für den Familienurlaub im Sommer, jede Menge News und Kolumnen ergänzen die Inhalte. Das Magazin "reisetipps" erscheint zweimal pro Jahr. Erhältlich ist es zusätzlich auch gratis in Reisebüros, in ausgewählten Trafiken und als Lektüre in Kaffeehäusern und Arztpraxen. Darüber hinaus ist ein Download im APA-Kiosk möglich.