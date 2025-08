Portopiccolo: Urlauben an der Adria wie die Habsburger

So eingenommen war der Bruder von Kaiser Franz Josef und spätere Kaiser von Mexiko von der wildromantischen Szenerie – den gewaltigen Wellen, den scharfen Klippen – dass er an Ort und Stelle entschied, ein Liebesnest für sich und seine Ehefrau, Prinzessin Charlotte von Belgien , zu schaffen. Ein weißes Schloss mit Türmen und Erkern , mit weitläufiger Gartenanlage und prunkvollen Staatsräumlichkeiten; eine Ikone seiner Ära, die bereits damals aus der Zeit fiel: Schloss Miramare .

Nur ein paar Buchten weiter – und das bringt uns zurück zur morgendlichen Schwimmrunde – schuf das italienische Brüderpaar Claudio und Marco Eccher 2011 ein Pionierprojekt, das sich architektonisch zwar stark von Maximilians Schloss abhebt und ihm doch in Exklusivität und Abgelegenheit ähnelt. Die Brüder Eccher verwandelten den verlassenen Kalksteinbruch Baia di Sistiana in ein elegantes Küstenresort. Mit knapp fünfhundert Wohnheinheiten , einunddreißig Geschäften und einem Luxushotel samt Strandklub wurde ihr Portopiccolo zum größten Bauprojekt an der Oberen Adria .

Anreise Klimafreundlich mit den ÖBB in ca. 8 Std. mit nur einmaligem Umsteigen von Wien nach Triest; dann geht es in ca. 30 min. mit dem Bus weiter nach Portopiccolo.

Schloss im Schiffsdesign

Weitaus geschäftiger ist es am späteren Vormittag in der schattigen Pinienallee, die zu Miramare führt – die Geschichten über das Schloss haben neugierig gemacht. Der Prunkbau baut sich in natura überraschend wuchtig vor einem auf. Und während Ziergärten und Meerblick locken, geht es durch das hohe, halbrunde Tor in die hohe Eingangshalle. Schnell findet man sich in Maximilians schlichtem Schlafgemach wieder, bald in seinem eleganten Arbeitszimmer; beide erinnern mit ihren niedrigen Holzdecken an Schiffskajüten.

Dem Schiffsmotiv entkommt man hier ebenso wenig wie dem strengen Blick von Maria Theresia. Natürlich sind Habsburgergemälde im ehemaligen Habsburgerschloss zu erwarten und doch überrascht die starke Präsenz der österreichischen Monarchie – nicht nur im Schloss, sondern auch in der angrenzenden Stadt Triest: die Bronzestatue von Kaiserin Sisi auf der Piazza della Libertá, der riesige Maria-Theresia-Taler am Canal Grande, das Caffè San Marco, das an die Wiener Kaffeehausliteratur anschließt. Denn Triest verdankt dem Adelsgeschlecht seine Blütezeit. Im 18. Jahrhundert wurde sie die wichtigste Hafenstadt der Donaumonarchie. Die Einwohnerzahl wuchs bis zum Beginn des 1. Weltkriegs von 2.000 auf 300.000 Personen an – und mit dem Wachstum kam der Wohlstand.