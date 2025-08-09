Palermo: Himmlische Versuchung im Kloster Santa Caterina

Dass den Italienern das Essen heilig ist, steht außer Frage. Aber in Palermo treiben sie es auf die Spitze – dort verschmelzen Gemäuer, Glaube und Genuss zu einem Dreiklang, der sogar strenge Diätpläne ins Wanken bringt: im Kloster Santa Caterina. Gegründet 1310 durch die Adlige Benvenuta Mastrangelo, diente das Kloster über Jahrhunderte hinweg als Heimat für dominikanische Nonnen. Diese lebten in strenger Klausur, zwischen Wänden voller Fresken, goldenen Altären und Marmor in Farben, die so laut sind wie die gefüllten Straßen der Stadt.

Nur ihre kulinarischen Kreationen fanden ihren Weg über die Klostermauern hinaus. Man könnte sagen: Influencerinnen des 17. Jahrhunderts. Nur mit Haube statt Hashtag. Denn die Nonnen waren international bekannt für ihre feinen Backwaren, die sie nach geheimen Rezepten zubereiteten und verkauften, um den Unterhalt des Klosters zu sichern. Seit 2014 ist das ehrwürdige Gemäuer offiziell entweiht. Spirituell ist es trotzdem geblieben – zumindest für Naschkatzen. Denn was hier in der einstigen Klosterküche über den Tresen wandert, kommt verdächtig nahe ans Göttliche heran. Cannoli, so frisch, dass der Ricotta noch warm seufzt und Marzipan in Form von Früchten, so detailverliebt, dass selbst Adam schwach geworden wäre. Ein Ort, an dem Nonnen zwar keine Gelübde mehr ablegen, aber ihre Rezepte überdauern – Halleluja!

©Anna Rosner

Hier gibt es keine Bedienung in Haube und Habit, aber sehr wohl Andacht: im Duft von Orange und Zucker, im gedämpften Klirren der Backformen – und in der Stille zwischen zwei Bissen. Kein Firlefanz, kein Foodie-Hype – nur ein Nebenzimmer im Klostergang. Heute reicht man Kunstwerke in Papier: süß, altmodisch, wundervoll.

