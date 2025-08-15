Beim Gustieren der Speisekarte der Berghütte fällt die Entscheidung auf den Rhabarberkuchen. „Der ist fertig!“, erklärt der Kellner. Umso besser, folgert man. Doch dann: Nix wird serviert! Der Herr am Nachbartisch klärt auf: „Der Kuchen ist ‚fertig‘ bedeutet hier, dass der Kuchen ausgegangen ist!“ – Willkommen im schweizerischen Graubünden, genauer gesagt auf Muottas Muragl!

Der Berg mit dem fast unaussprechlichen Namen liegt zwischen Sankt Moritz und Pontresina und bietet einen grandiosen Ausblick auf das Oberengadin – jenes breite, grüne Hochtal, in dem sich mehrere Seen wie aufgefädelt aneinanderreihen. Verbunden ist die Seenplatte durch ein dünnes Flüsschen – den Inn, der hier entspringt und dem Engadin den Namen verliehen hat. Das Besondere dieses Tals: Es liegt auf über 1.600 Meter Seehöhe, und das ist in heißen Sommern ein Segen. Untertags steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad, in den Nächten kühlt es kräftig ab. Die Szenerie ist einzigartig: Rundum schneebedeckte Dreitausender, viele von ihnen durch Bergbahnen gut erschlossen. Letztere sind, ebenso wie Bahn und Bus, gratis benützbar, sofern man mehr als eine Nacht in einem der Hotels der Region bucht.