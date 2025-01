Das Nassfeld mit Schnee, Sonne, Superlative

Im Gailtal, das ist jetzt was für geologische Feinspitze, verläuft außerdem die „Periadriatische Naht“, das ist die geologische Grenze zwischen den Kontinentalplatten von Afrika und Europa, die sich vom Tessin über das Pustertal bis zu den Karawanken zieht. Das sei nur erwähnt, weil in den Karnischen Alpen auch die „Geo-Trail“-Wanderroute liegt, die einige an Fossilienvorkommen reiche Bergwege verbindet und der längste geologische Wanderweg Europas ist. Kurzum, in der Hohe-Warte-Region, das ist der höchste Berg der Karnischen Alpen, finden sich Spuren einst mächtiger Korallenriffe, das klingt nicht nur weltweit einzigartig, sondern ist es auch.

Rekorde, Rekorde!

Die fossilen Funde sind aber ohnehin nur ein Bonus für Steinfeinschmecker, tatsächlich hat das Gailtal um Hermagor längst den touristischen Jackpot für Sommer und Winter geknackt: Mit dem Nassfeld findet sich hier das größte Skigebiet Kärntens und im Sommer laden Berge und Täler zum Wandern, Bio-Biken, E-Biken, Bergsteigen, Fischen und natürlich zum Essen ein.

Stichwort Nassfeld, da haben sich die Kärntner wirklich was einfallen lassen: Mit dem Millennium-Express, einer Kabinenseilbahn, die das Gailtal mit dem Skigebiet Nassfeld verbindet, gondelt man in einer guten Viertelstunde von Tröpolach unten auf 614 Meter Seehöhe in drei aneinandergereihten Sektionen rauf auf die Madritsche auf 1907 Meter. Mit einer Gesamtlänge von sechs Kilometern (und einem Meter) ist der Millennium-Express die längste Seilbahn in Österreich – und da staunen sogar die Tiroler.

Es gibt noch mehr Superlative hier: Durch die besondere Mikroklima-Lage profitiert das Skigebiet als „Schneeloch“, das Schneesicherheit durch häufige Adriatiefs von Anfang Dezember bis Mitte April gibt. Bei einer Reise in der späten Karwoche 2024, als im Tal schon wieder graues Grün dominierte, überraschten die hervorragenden Pisten im beeindruckend großen Skigebiet (und ja, Schneekanonen haben sie eh auch recht viele). Und nicht zuletzt – für viele ist das sicher das Tollste am Nassfeld – gibt es durchschnittlich 850 Sonnenstunden in der Wintersaison, was das Skigebiet (ein letzter Superlativ) zu jenem mit den meisten Sonnenstunden in den Alpen macht.