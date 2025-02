Mont-Saint-Michel: Warum eine Wattwanderung die beste Idee ist

Mehr als drei Millionen Besucher stürmen alljährlich den berühmten Mont-Saint-Michel . Der großartige, magische Klosterberg im Grenzgebiet von Bretagne und Normandie ist nach Paris das meistbesuchte Reiseziel Frankreichs . Um sich den üblichen Touristenhorden, teuren Parkplätzen und vollgestopften Shuttlebussen zu entziehen, gibt es eine einzigartige, faszinierende, recht abenteuerliche Alternative: Die Annäherung zu Fuß quer über die Bucht – barfuß, über Sandbänke, durch Watt und Wasser. So, wie es auch die Pilger zum Heiligen Michael vor Hunderten von Jahren taten.

Doch sie hatten keine andere Möglichkeit, die himmelstrebende Granitinsel samt krönender Abtei zu erreichen. Dazu sei gesagt: Erst seit 2015 und nach umfangreichen Renaturierungsmaßnahmen ist der heilige Berg wieder eine Insel (zumindest bei Flut), erreichbar über eine schicke, 760 Meter lange Stelzenbrücke des österreichischen Architekten Dietmar Feichtinger. Dazwischen machte ein massiver Straßendamm hundertfünfzig Jahre lang eine Halbinsel daraus – mit verheerender Versandung als Folge. Die Wattwanderung durch die Baie du Mont-Saint-Michel (Traversée) startet an deren Nordseite, meist in den Orten Bec d’Andaine (vom Plage de Genêts ) oder St-Léonard .

Ein gewaltiger Tidenhub

Die Begleitung eines geprüften Wattwanderführers ist unerlässlich, denn die Gefahren in der Region mit den stärksten Gezeiten Europas (bis zu vierzehn Meter Tidenhub) dürfen nicht unterschätzt werden! Der Schriftsteller Victor Hugo verglich das Tempo der einlaufenden Wassermassen mit dem eines galoppierenden Pferdes – was nicht übertrieben erscheint. Beim jüngsten Flut-Rekord (2015) stieg das Wasser innerhalb von fünf Stunden um 14,5 Meter. Wer von solcher Naturgewalt überrascht wird, hat keine Chance.

Die sieben Kilometer lange Gatschtour ist ein unvergessliches Erlebnis – und bei warmem Wetter der reinste Genuss. An regnerisch-kalt-stürmischen Tagen hingegen eine Zitterpartie. Schritt für Schritt rückt der „Michlberg“, der von Beginn an am Horizont schwebt, näher.