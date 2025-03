Holland liegt in den USA: Die älteste Tulpenparade der Welt

Wo die Tulpen erst im Mai blühen

In der Innenstadt trifft man auf jede Menge gut erhaltene, historische Gebäude. Das niederländische Erbe wird hochgehalten und groß gefeiert. Im Mai, wenn Tausende Tulpen blühen, findet im Zentrum die traditionelle Tulpen-Parade statt. Die älteste weltweit! Die Menschen ziehen holländische Gewänder an und schlüpfen in Holzschuhe. Damit die Klompen beim Defilee nicht verloren gehen, zieht man bis zu fünf Paar Socken übereinander an. Zu Beginn des Fests steht traditionell das Schrubben. Mit Besen und Wasserkübeln ausgerüstet, reinigen die Holländer so lange die Straße, bis der traditionell gekleidete Bürgermeister zufrieden ist und die Parade der Blumenwagen beginnen kann. In Holland ist immer was los: Im Frühling blühen die Tulpen. Die Straßenkünstler performen im Sommer. Der Herbst bringt geschnitzte Kürbisse sowie Maiskolben. Und im Winter schaut Sinterklaas, der holländische Nikolaus, vorbei.