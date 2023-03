Vilnius war das erste Ziel der neuen Flugverbindungen im Jahr 2023 und wurde bereits am 26. März bedient. In den nächsten zwei Wochen folgen die Destinationen Palermo am 30. März, Marseille am 31. März, Porto am 1. April, Billund am 4. April und Tivat am 13. Mai. Den Abschluss macht der Flug nach Tromsø am 5. Juni.