Kopenhagen und Malmö: Tipps für ein langes Wochenende im Winter
Vier Tage, vier Routen! Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.
Von Lisa Arnold
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür - perfekt, um in den zauberhaften Norden zu entfliehen. Aber in welchen Restaurants soll man bloß essen? Was kann man sich ansehen? In welchen Hotels schlafen? Die KURIER freizeit hat Tipps für ein perfektes Wochenende in Kopenhagen und Malmö.
Donnerstag
- 1. Illums Bolighus: Der Designtempel feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. illumsbolighus.com
- 2. Grød: Szene-Spot für cremigen Porridge und Milchreis, im Advent extra hyggelig. groed.com
- 3. Eislaufen: Die Eisbahn in Christianshavn ist von Ständen mit kreativem Streetfood umgeben. broensskoejtebane.dk/en
- 4. CopenHot: Schwimmende Whirlpools und Saunen in Dänemarks größtem Outdoor-Spa. copenhot.com
Freitag
- 5. Nationalmuseet: Dänemarks Nationalmuseum zeigt die Ausstellung „Die Wurzeln von Weihnachten“ noch bis 4. Jänner. nationalmuseet.dk
- 6. Meyers Bageri: Kultbäckerei in Nørrebro mit Zimtschnecken und Bio-Sauerteigbrot. meyers.dk/bageri
- 7. Royal Copenhagen: Flagship-Store: Porzellan für die festlich gedeckte Weihnachtstafel. royalcopenhagen.com
- 8. Studio Arhoj: Verspielte Keramik und bunte Wohnaccessoires. arhoj.com
Samstag
- 9. Freilichtmuseum Kulturen: Historische Häuser mit weihnachtlich dekorierten Stuben im Herzen von Lund. kulturen.com
- 10. Dom zu Lund: Romanische Kathedrale mit astronomischer Uhr und Adventandachten. svenskakyrkan.se/lundsdomkyrka
- 11. Restaurant Hypoteket: Gewölberestaurant mit opulentem Julbord. hypoteket.se
- 12. Love Coffee Roasters: Spezialitätenkaffee an zwei Adressen in Lund. lovecoffee.se
Sonntag
- 13. Weihnachtsmarkt in Malmö: Der größte befindet sich am Gustav Adolfs Torg (Do-So). visitmalmo.se/en/nyhet/christmas-in-malmo-2025
- 14. Kajuteriet: Hafenrestaurant in Malmö mit üppigem Weihnachtsbrunch-Buffet (Sa/So). kajuteriet.se/julbrunch-malmo
- 15. Bosjökloster: Ehemaliges Kloster am See, am Wochenende gibt’s Julbord. bosjokloster.se
- 16. Jakriborg: Historisch anmutendes Viertel von Hjärup mit Weihnachtsmarkt an zwei Wochenenden (13./14. und 20./21. Dez.).
Ich packe in meinen Koffer…
... rutschfeste Schuhe: Damit lassen sich Kopfsteinpflaster, vereiste Wege und Schlossparks sicher erkunden.
… Reflektor oder Stirnlampe: In der nordischen Dunkelheit ist man damit auf Landstraßen und in Parks sichtbar.
... Badekleidung: Nach dem Adventsbummel wärmt eine Spa-Auszeit wieder richtig durch.
Hotels
- Hotel Hans: Neues Boutiquehotel in Kopenhagen mit Wein und Gute-Nacht-Drink aufs Haus. brochner-hotels.com/our-locations/hotel-hans
- Grand Hotel Lund: Klassisches Stadthotel mit guter Küche und in zentraler Lage. grandilund.se
- Häckeberga Slott: Ländlich gelegenes Design-Schloss für eine Romantik-Auszeit. Nicht nur zu Weihnachten. hackebergaslott.se
