Eine Stadt in Stereo: Der spezielle Charme von Kuala Lumpur

Dezember 2022, Fußball WM-Finale. Angela Nikolau und Ivan Beerkus nutzen an diesem Abend das Gewusel rings um das Merdeka-Stadion , um ihren höhenwahnwitzigen Plan umzusetzen: Sie dringen auf die Baustelle des Merdeka 118 Super-Skyscraper ein, um als erste – und hoffentlich einzige – Rooftopper das zweithöchste Gebäude der Welt zu erklimmen. Die Wachleute sind tatsächlich abgelenkt: die Fotos aus nicht nur schwindelerregender, sondern eher todesangsterregender Höhe gehen um die Welt. Die beiden gebürtigen Russen fliehen aus dem Land – sie haben nicht nur sich selbst schlagartig berühmt gemacht, sondern auch ein Gebäude, das erst später, Anfang 2024, eröffnet werden wird. Ein 678,9 Meter hoher Koloss, der alle anderen überragt, somit auch die Petronas-Zwillingstürme , das vielleicht einzige Bild, das so gut wie jeder bisher mit der malaysischen Hauptstadt assoziierte.

Der Merdeka ist so etwas wie ein städtebauliches "Ätsch" an die Nachbarn. Singapur ist nur gut fünf Stunden mit dem Bus entfernt und Bangkok für viele sowieso die südostasiatische Metropole schlechthin. Aber Kuala Lumpur , eine Millionenstadt, die nicht einmal einen geläufigen Spitznamen hat – nur ein schlichtes KL? Langweilig sei die Stadt, auch die Übersetzung der Worte Kuala Lumpur macht es nicht besser: Schlammige Flussmündung. Und dann seien die Malaysier auch noch deutlich unfreundlicher als die Thailänder. Warum also sollte man nach KL? Vielleicht macht einen ja das aktuelle "Tripadvisor"-Ranking neugierig – die Stadt belegt hier den zweiten Platz der " Trending Travel Destinations " für 2025 – auf der Eins landete Osaka.

Immer dem Nasi nach Morgens gibt es Nasi Lemak (malaysisch), mittags Masala (indisch) abends Dim Sum (chinesisch). Es riecht nach Räucherstäbchen, Satay vom Grill, Zitronengras, frisch gebrühtem Tee und Palmzucker. Und Durian. Die Malaysier sind verrückt nach ihrer National-Frucht, im Central Market gibt’s sogar einen Merchandising-Shop, inklusive Durian-Kuscheltieren. Und riesige Durian-Maskottchen für Selfies, die meinen das ernst.

Die berühmten Durian Früchte an einem Stand ©Getty Images/carstenbrandt/istockphoto

Generell haben die Einheimischen ein Pläsierchen für Tierchen und diese Maskottchen-Maskerade. "Schon wieder ein Panda in KLCC" heißt es etwa dezent spöttisch bei einem Instagram-Posting. Tierfiguren – und insbesondere Pandas – gehören zum Stadtbild, gerade in KLCC, also dem Zentrum, oder in Bukit Bintang, der Hauptschlagader der Stadt. Hier wohnt ein Großteil der Touristen, hier wird geshoppt. An der Streetfood-Straße Jalan Alor kommt keiner vorbei, so viel ist fix. An den Shopping Malls erst recht nicht: Im Berjaya Times Square kurvt eine Achterbahn, im Pavillon residiert der Luxus und auf dem Dachpark des TRX City Park toben Kinder am Spielplatz.

Einmal alles bitte! Shopping in Bukit Bintang – rechts im Bild: die Monorail ©Getty Images/iStockphoto/RAVINDRAN JOHN SMITH/iStockphoto

Jedes Einkaufszentrum steht für etwas anderes – es gibt eines für Technik-Trends, eines für japanisches Design und das RexKL, das so ganz anders ist. Im Gebäude eines ehemaligen Kinos ist alles eine Spur lässiger, jünger. Die Kunstgalerie "Art WeMe" gibt die Richtung vor, das ikonische Buchgeschäft "BookXcess" geht mit. Fotos von Menschen, die hier posieren, zwischen den deckenhohen, labyrinthartigen Bücherregalen (man nutzt die frühere Kinosaal-Architektur), bringen Instagram-Herzen im Sekundentakt. Und am Wochenende treffen sich die "K-lites" (also die Stadtbewohner) zu einem Coffee-Rave, ein absoluter Trend im muslimisch geprägten Kuala Lumpur. Mit auf die Liste muss auch noch das LaLaport BBCC – im August eröffnet hier eine Lichtkunst-Installation des Kollektivs "teamLab". Kennt man schon, hat man schon gesehen? Wir behaupten: teamLab ist anders. Was KL gerne vorgeworfen wird: Es habe keinen malerischen Stadtkern, Autobahnen zerreißen das Bild. Da ist etwas dran, keine Frage. Vielleicht gewinnen auch gerade deswegen Little India mit seinen Bananenblatt-Restaurants (Tipp: "Oh Yeah Banana Leaf") und vor allem Chinatown an Boden bei den Touristen. Letzteres ist ein Muss für Street-Art-Enthusiasten.

Street-Art im Bintang-Viertel ©Getty Images/mihir_joshi/istockphoto

Hui, so schön: die Geistergasse Die Wandgemälde in Kwai Chai Hong-Viertel (auch "Geistergasse") erzählen Geschichten aus dem Alltag der 1960er-Jahre. Fürs perfekte Foto setzte man sich auf den Friseurstuhl, der hier unter dem Wandgemälde platziert ist. Oder man tut so, als springe man über das aufgepinselte Seil. Überall in den engen Gassen baumeln rote Lampions, mit etwas Glück findet man den Eingang zu einer versteckten Bar in einem alten Kolonialhaus.

Die Kwai Chai Hong, "Geistergasse", ist ein historisches Wahrzeichen der Stadt. ©Getty Images/Koo Jye Shen/istockphoto

Eine bemerkenswerte Stadt-Perspektive ist auch die von oben – zum Beispiel der Kuala Lumpur Tower oder KL-Tower. Von hier aus hat man das traditionelle, auf niedrigen Stelzen gebaute, Viertel Kampung Bharu im Blick. Im Hintergrund: die Petronas Towers.

Kurzer Hupfer hinunter: das "Nasi Lemak Wanjo" ist ideal, um das Nationalgericht zumindest einmal zu kosten. Es geht um Reis, natürlich. Kokos-Reis, Sambal-Chili-Sauce, geröstete Erdnüsse, getrocknete Anchovis, Gurkenscheiben und hart gekochtes Ei on top.

Nasi Lemak: Das Nationalgericht in Kuala Lumpur ©Getty Images/MielPhotos2008/istockphoto

Aber zurück in luftige Höhen, zurück auf die Dach- und Aussichtsterrassen. Hier schwört jeder auf eine andere Adresse. Nicht selten geht es darum, wie perfekt die Sicht auf die Petronas ist. Sieht man sie neben- oder nur hintereinander? Bei der "Heli Lounge Bar" gibt es nicht einmal ein Geländer, das die Sicht stört, nur ein dünnes Absperrseil sichert die Plattform. Definitiv nichts für Wankelmütige. Am besten ist es natürlich, wenn man ein Hotel mit Dachpool gebucht hat – dann ist die Panorama-Parade im Preis inbegriffen.

Wie bunte Leuchtstifte wirken die Türme, während man nicht nur im Wasser, sondern im Moment badet. Und wer es 2025 nicht mehr in die angeblich ach so langweilige Stadt auf der malaysischen Halbinsel schafft, darf sich fast freuen: die Tourismuskampagne "Visit Malaysia 2026" bringt nächstes Jahr nicht nur einiges an Events, sondern auch zwei entzückende Maskottchen. Die malaiischen Sonnenbären Wira und Manja – die Social Media-Entourage schreit bereits nach Plüsch-Pendants.

Irgendwie hat KL eine sehr verspielte Seele, die das ganze hoch- und scharfkantige der Stadt herrlich aufweicht.

Hotels Neu: Park Hyatt Kuala Lumpur

Darauf hat man gewartet: Im August eröffnet das Park Hyatt im Merdeka 118, dem zweithöchsten Gebäude der Welt!

Darauf hat man gewartet: Im August eröffnet das Park Hyatt im Merdeka 118, dem zweithöchsten Gebäude der Welt! hyatt.com, Menara Merdeka 118, Presint Merdeka 118 Else Retreats

Dachpool mit Blick auf Chinatown. Ein Ort, der inmitten der vibrierenden Stadt Ruhe ausstrahlt.

elseretreats.com, 145, Jalan Tun H. S. Lee City Centre

Budgethotel mitten in Bukit Bintang und somit inmitten von allem

ibis.accor.com, Nr. 16, Jalan Alor, Bukit Bintang

Restaurants Purple Cane Tea Restaurant

Nicht schick, aber einzigartig: Die Gerichte haben allesamt eine Tee-Ingredienz.

purplecane.my, im Einkaufszentrum Shaw Parade/Bukit Bintang, 152, Jln Changkat Thambi Dollah

Modernes Michelin-Restaurant, malaysische Küche mit dem obligatorischen Twist.

betakl.com, Cormar Suites, No. 10, Jalan Perak

Klein, charmant, großartig – auf der Petaling Street in Chinatown, die sowieso ein Muss ist.

16, Jalan Panggong