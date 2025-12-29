Luxus-Bleibe in Triest versus Trattoria-Charme in Udine

Savoia Excelsior Palace, Triest

Wer hier einmal aus einem der noblen Zimmer mit Balkon im Hotel Savoia Excelsior Palace (Foto oben) auf das Hafenbecken vom Golf von Triest geblickt hat, in der Ferne die Schiffe beim Cruisen und die Möwen beim Segeln beobachten konnte, will nie mehr in einem anderen Zimmer nächtigen. Es sei denn, man hat Pech und so ein Luxuskreuzfahrtschiff ankert genau dort. Dann verstellt es sogar die Sicht aus dem mehrstöckigen Palazzo. Denn das Luxushotel in dem Jugendstil-Palazzo von 1911 liegt gegenüber eines Fährterminals. Dafür erreicht man in nur zwei Gehminuten die berühmte Piazza Unità d"Italia und somit das Zentrum Triests.

Natürlich ist das Hotel-Service auch imperial: das private Auto wird gleich geparkt, das Frühstück auf Wunsch ins Zimmer gebracht und natürlich stehen alle üblichen Concierge-Services auch bereit. Aber frühstücken sollte man ohnehin besser im imperialen Frühstückssalon: elegant, an den Jugendstil Wiens erinnernd, sind alle Köstlichkeiten von Salzigem bis Süßem auf runden Tischen verteilt und man speist königlich mit Blick auf das Meer in Richtung Castello di Miramare.

Bestes Dining Italiano

Wer nicht will, verlässt das Hotel auch zum Dining nicht. Denn das Savoy Restaurant und die beiden Le-Rive-Lounge-Bars werden auch von den einheimischen Triestini für Küche und die besondere Atmosphäre geschätzt.