Luxus-Bleibe in Triest versus Trattoria-Charme in Udine
Zwei Hotels in Bella Italia für unterschiedliche Ansprüche. Ein Luxus-Palast mit Meerblick und eine gemütliche Bleibe mit Italo-Charme.
Savoia Excelsior Palace, Triest
Wer hier einmal aus einem der noblen Zimmer mit Balkon im Hotel Savoia Excelsior Palace (Foto oben) auf das Hafenbecken vom Golf von Triest geblickt hat, in der Ferne die Schiffe beim Cruisen und die Möwen beim Segeln beobachten konnte, will nie mehr in einem anderen Zimmer nächtigen. Es sei denn, man hat Pech und so ein Luxuskreuzfahrtschiff ankert genau dort. Dann verstellt es sogar die Sicht aus dem mehrstöckigen Palazzo. Denn das Luxushotel in dem Jugendstil-Palazzo von 1911 liegt gegenüber eines Fährterminals. Dafür erreicht man in nur zwei Gehminuten die berühmte Piazza Unità d"Italia und somit das Zentrum Triests.
Natürlich ist das Hotel-Service auch imperial: das private Auto wird gleich geparkt, das Frühstück auf Wunsch ins Zimmer gebracht und natürlich stehen alle üblichen Concierge-Services auch bereit. Aber frühstücken sollte man ohnehin besser im imperialen Frühstückssalon: elegant, an den Jugendstil Wiens erinnernd, sind alle Köstlichkeiten von Salzigem bis Süßem auf runden Tischen verteilt und man speist königlich mit Blick auf das Meer in Richtung Castello di Miramare.
Bestes Dining Italiano
Wer nicht will, verlässt das Hotel auch zum Dining nicht. Denn das Savoy Restaurant und die beiden Le-Rive-Lounge-Bars werden auch von den einheimischen Triestini für Küche und die besondere Atmosphäre geschätzt.
Hotel Allegria, Udine
Schon bei der Anfahrt durch das Gassengewirr im historischen Zentrum von Udine fühlt man sich wie im Urlaub. Wer im Hotel Allegria ankommt, wird vom italienischen Lifestyle empfangen: in Form des Hoteldirektors, der beim Gepäck hilft, das Auto mit dem Aufzug in der Tiefgarage parkt und die Gäste in der kleinen Lobby willkommen heißt. Sollte man nach der Fahrt etwas ermattet sein, hilft ein Schritt durch die Lobby: der Durchgang zur angrenzenden und dazugehörigen Bar-Trattoria ist offen, Cappuccino und Brioche stehen bereit.
Nach einer Renovierung des Gebäudes aus dem 15. Jahrhundert mit seiner alten Trattoria eröffnete das Hotel Ristorante Allegria mit modernen Zimmern vor einigen Jahren und gilt seitdem als Geheimtipp. Denn nichts ist angenehmer, als fußläufig alle Sehenswürdigkeiten Udines, von Vintage-Läden, Insider-Bars bis zu den Gebäuden aus der Renaissance, darunter die Loggia del Lionello sowie den berühmten Uhrturm, erreichen zu können. Selbst das am Hügel gelegene Schloss von Udine, das mehrere Museen und eine Kunstgalerie mit Werken von Tiepolo und Caravaggio beherbergt, ist in etwa 10 Minuten Gehzeit erreichbar.
Trattoria im Haus
In der Trattoria Allegria speisen Gäste in familiärer Atmosphäre typische Gerichte der Region Friaul. Die Bar-Osteria ist mit heimischen Weinen gut bestückt.
Kommentare