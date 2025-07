4 Tage in der Lungau: Die besten Tipps und Adressen

Auch wenn der Lungau nicht an das Bahnnetz des SalzburgerLandes angeschlossen ist, so kann man dank der vielen Buslinien doch sehr komfortabel mit öffentlichen Verkehrsmittel hierher in seinen Urlaub fahren. Die meisten dieser Verbindungen nehmen ihren Ursprung in der Bezirkshauptstadt Tamsweg, die gleichzeitig auch gesellschaftlicher, kultureller und auch touristischer Dreh- und Angelpunkt des Lungaus ist.