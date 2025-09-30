Loire-Schlösser im Advent: Wenn schon Kitsch, dann richtig

Im Supermarkt wird längst Lebkuchen verkauft, da kredenzen wir hier auch die erste Advent-Reisegeschichte. Diese führt nach Frankreich, ins Val de Loire südlich von Paris. Mit mehr als dreihundert ist die Dichte an Schlössern in dem Landstrich enorm – jedem Dorf sein Schloss.

Schloss Chenonceau Besonderheit Das Château de Chenonceau sticht aus vielerlei Hinsicht hervor, der Hingucker ist aber die Lage: Das Wasserschloss überspannt den Cher. Den Ort schreibt man mit x – Chenonceaux. Schloss der Damen Zudem prägten vor allem Frauen die Geschichte des Ortes, zwei davon: Heinrich II. machte das Schloss seiner Mätresse Diane de Poitiers zum Geschenk. Danach fiel es an Dauerrivalin und Königswitwe Katharina von Medici, die auch den sechzig Meter langen Saal auf der Brücke einweihte. Tipp des Autors Ein Drink im Gourmetrestaurant in der ehemaligen Orangerie im Schlosspark Platz. chenonceau.com

Im Frühling, wenn die akkurat angelegten und gepflegten Schlossgärten aufblühen, und im Sommer, wenn dicke Mauern drinnen für willkommene Abkühlung sorgen, ist viel los in der Region. Ruhiger ist es im Winter (wenn das neblig-nieselige Wetter auch mal unter den Mantel kriecht). Dann also, wenn das an sich schon herzeigbare Interieur aufgmascherlt wird. Mehrere Schlösser der Region haben sich zusammengetan und verwandeln jeden Advent ihren Bau in eine weihnachtliche Märchenlandschaft.

Bombastisch bis filigran Die Highlights beim Lokalaugenschein im vergangenen Advent im Schnelldurchlauf: Im berühmten Wasserschloss Chenonceau wurde in der Großen Galerie, die den Fluss Cher überspannt, eine Tafel gedeckt, die ihresgleichen sucht. Das Fest, das Hausherrin Katharina von Medici im 16. Jahrhundert veranstaltete, um diese Galerie einzuweihen, kann nicht feiner dekoriert gewesen sein. Jeder Raum hatte andere Motive. Herzig: Im Untergeschoss saßen fast menschengroße Bären aus Moos am Speisekammertisch.

Originelle Winter-Deko im Schloss Chambord. ©D COUINEAU

Auch in Chambord hat wohl jeder Floristen-Lehrling, der am Aufbau der üppigen Deko beteiligt war, einen Einser bekommen. Das größte Schloss im Tal ist sowieso eine touristische Pflichtübung. Eine architektonische Besonderheit: die doppelläufige Wendeltreppe, die Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Verspielt gab man sich in Valençay, das sich in Harry-Potter-Welten verwandelte.

Schloss Chambord. ©Leonard de Serres

Schloss Chambord Besonderheit Das Château de Chambord ist das größte Schloss im Tal. chambord.org/de 50 Quadratkilometer misst der Schlosspark. Der weitläufige Wald war Jagdrevier der französischen Könige. Tipp des Autors Im 4*-Hotel Relais de Chambord speist man mit Blick aufs Schloss. relaisdechambord.com

Was ist heuer geplant? Das Wasserschloss Château de Maintenon nahe Chartres taucht ein ins viktorianische Zeitalter und erweckt „A Christmas Carol“ von Charles Dickens zum Leben. Das Schloss Amboise stellt Christbäume in den Mittelpunkt, in Chenonceau begibt man sich in den hohen Norden. Und aus Valençay wird dank Legosteinen ein „Empire of Toys“ (Infos und Reisepackages auf tourainevaldeloire.com). Wer vom pompösen Aufmascherln allein noch nicht überzeugt ist: Im Winter sind die Übernachtungspreise moderater, die Städte weniger überlaufen. Und alles glänzt.

Schloss Amboise ©j.-c. coutand - adt touraine