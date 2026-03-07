Neuer Trend: Deswegen wird Langlaufen mit Kindern immer beliebter
Die Tiroler Region Kaiserwinkl zwischen deutscher Grenze und Kaisergebirge bietet auch abseits der Piste außergewöhnliches Programm – etwa Langlaufen für Kids.
Jeden Tag Ski fahren kann ziemlich anstrengend sein – denken sich Eltern oft im Stillen, schließlich will man die Pisten-Liebe des Nachwuchses nicht brechen. Es braucht also artverwandtes Programm, das ebenfalls Spaß macht. So steigt beharrlich das Interesse an Langlaufen nicht nur im Allgemeinen, sondern im Speziellen auch mit Kindern, sagt Markus Weingartner. Der ehemalige Biathlet betreibt mit seiner Frau Renata das Nordic Center in Kössen – dem Zentrum der Region Kaiserwinkl. „Viele wollen einfach etwas Neues probieren, andere etwas für die Fitness tun. Und es ist natürlich auch viel günstiger“, erklärt er und spricht damit an, was viele beschäftigt: Während ein Skiticket selbst in günstigen Gebieten kaum unter 50 Euro zu haben ist, sind die, teilweise sogar beschneiten, Kaiserwinkl-Loipen gratis zu nutzen.
Wenn der – kniegeplagte – Autor dieser Zeilen also seinen Jung-Teenager dazu verleiten will, einmal von den geliebten Alpin-Ski auf dünne Langlauf-Latten umzusteigen, gibt es nicht viel zu verlieren. Das Nordic Center hat umfangreiche Leih-Ausrüstung – was beim Langlaufen wichtig ist, denn der Ski muss perfekt zu Größe, Gewicht, Können und der Technik passen!
Aber schon nach Minuten zeigt sich: Es gibt einiges zu gewinnen. „Das machen wir wieder, das macht Spaß.“ Sätze, bei denen Eltern mit dem Schnee um die Wette glitzern.
