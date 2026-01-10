Das KURIER Reisequiz auf der Ferien-Messe Wien: Das gibt es zu gewinnen

Von Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer und auf der Donau über eine Frankreich-Reise bis zu Wellnessurlauben in Vier-Sterne-Hotels in den Alpen: Auf der Ferien-Messe 2026 gibt es beim täglichen KURIER Bühnenquiz großartige Reisen zu gewinnen. Anmelden muss man sich dafür nicht, nur pünktlich vor Ort sein. Und ein bisserl Glück haben.

Das Bühnenquiz findet von Donnerstag bis Sonntag (15. bis 18. Jänner 2026) insgesamt sechs Mal in der „ReiseArena“ (Hauptbühne) in Halle C statt. Die genaue Uhrzeit sehen Sie hier beim jeweiligen Preis.