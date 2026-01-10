Ferienmesse Wien 2025 KURIER
Das KURIER Reisequiz auf der Ferien-Messe Wien: Das gibt es zu gewinnen

Wer auf der Ferien-Messe Wien zur ReiseArena kommt, kann beim Bühnenquiz mitspielen – und geht vielleicht mit einer außergewöhnlichen Reise im Gepäck heim.

10.01.26

Von Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer und auf der Donau über eine Frankreich-Reise bis zu Wellnessurlauben in Vier-Sterne-Hotels in den Alpen: Auf der Ferien-Messe 2026 gibt es beim täglichen KURIER Bühnenquiz großartige Reisen zu gewinnen. Anmelden muss man sich dafür nicht, nur pünktlich vor Ort sein. Und ein bisserl Glück haben.

Das Bühnenquiz findet von Donnerstag bis Sonntag (15. bis 18. Jänner 2026) insgesamt sechs Mal in der „ReiseArena“ (Hauptbühne) in Halle C statt. Die genaue Uhrzeit sehen Sie hier beim jeweiligen Preis.

Flusskreuzfahrt Schiff

Der österreichische Spezialist für  Flusskreuzfahrten GTA Touristik stellt eine „Bergfahrt“ – also eine Reise flussaufwärts – auf der MS Nestroy („Die schöne blaue Donau“) am Schillerdeck für zwei Personen mit Flug ohne Ausflugspaket zur Verfügung – und das gleich zwei Mal. Es geht vom Donaudelta nach Österreich. Quiz: Do., 15.1., 11.10 Uhr, und So., 18.1., 13.10 Uhr.

©GTA Touristik
Hotel Dolomiten Residenz ****s Sporthotel Sillian Pool

Zwei Personen dürfen sich auf entspannte Tage  in einem Familien- und Wellnesshotel im Osttiroler Hochpustertal freuen: Das  Dolomiten Residenz ****s Sporthotel Sillian lädt  auf vier Übernachtungen mit Halbpension im Sommer 2026 ein. Quiz am Do., 15.1., 15.10 Uhr.

©Gert Perauer
Hotel Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia von außen im Winter

Das 4-Sterne-Superior Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia am Kärntner Nassfeld sponsert einen Aufenthalt für zwei Personen. Das „Viva La Carnica“-Paket beinhaltet drei Nächte inkl. Verpflegung in der Kategorie „Junior Suite“ inklusive Genusskorb. Quiz am Fr., 16.1., 11.20 Uhr.

©Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia/Konstantin Kurasch
Kreuzfahrtschiff auf dem Meer

Zu einer einwöchigen Kreuzfahrt für zwei Personen lädt Costa Kreuzfahrten auf das Flaggschiff Costa Smeralda (Doppelkabine Balkon) im westlichen  Mittelmeer ein, inkl. Direktflüge Wien–Genua–Wien mit Austrian (Saison 2026 Mai–Oktober, ausgenommen August-Abfahrten und Herbstferien). Quiz dazu am Fr., 16.1., 13.50 Uhr.

©Costa Kreuzfahrten
Mont saint Michel

Eine Normandie-Bretagne-Reise für zwei Personen stellt Kneissl Touristik zur Verfügung. Highlights sind  Le Mont-Saint-Michel (Bild), die Kreideküste bei Étretat und die rosa Granitküste. Acht  Übernachtungen im Doppelzimmer, Termine zw. April und Oktober 2026. Quiz am Sa., 17.1., 13.50 Uhr.

©beatrice prve - Fotolia/beatrice preve
