Korsika: Kleiner Kontinent, große Premiere

Einen filmreifen Auftritt hatte die Insel Korsika Dienstagabend im Filmquartier Wien in der Schönbrunner Straße. Der KURIER zeigte vor über hundertvierzig Gästen die neue Hauptabend-TV-Doku „Caro fährt weg: Korsika – die Insel der Schönheit?“.

Impressionen vom KURIER LIVE Reise-Abend

Caroline Bartos gab auf der Bühne und auch anschließend in persönlichen Gesprächen ihre „farbenreichen“ Eindrücke ihrer Inselentdeckung weiter.

Caro Bartos bereiste für die TV-Doku den Süden der Insel. ©kurier/Martin Stachl

Neue Direktflüge nach Korsika Der jüngste KURIER LIVE Reise-Abend hatte einen weiteren aktuellen Anlass: Emilie Luciani von Air Corsica präsentierte eine neue Verbindung: Die regionale Airline fliegt ab Juni 2026 direkt von Wien nach Korsika.

Großer Besucherandrang beim KURIER LIVE Reise-Abend "Korsika" im Filmquartier Wien. ©kurier/Martin Stachl

Axel Halbhuber, der die KURIER Reise-Redaktion leitet, führte durch den kurzweiligen Abend und versuchte mit den Expertinnen den Kern des Korsika-Gefühls zu ergründen.

Ilona Perrot von Atout France organisierte den Reise-Abend ©kurier/Martin Stachl

"Korsika ist wie ein kleines Frankreich" Ilona Perrot von Atout France – die Französische Zentrale für Tourismus in Wien war Gastgeber des Abends – formulierte es so: „Ob man gerne isst, trinkt, wandert oder am Strand liegt: Korsika ist wie ein kleines Frankreich.“

Expertin Céline Casanova vom Tourismusverband Korsika. ©kurier/Martin Stachl

Céline Casanova vom Tourismusverband Korsika ging stolz einen Schritt weiter, für sie ist „Korsika ein kleiner Kontinent – die ganze Welt auf einer Insel“. Davon kann sich der Gewinner der Tombola überzeugen: Er gewann Korsika-Flüge für zwei Personen. Konkrete Packages – wie die Rundreise „Korsika von Nord nach Süd“ – präsentierte dann Jörg Redl von Raiffeisen Reisen.

Liebt das Segeln vor Korsika: Jörg Redl von Raiffeisen Reisen. ©kurier/Martin Stachl

Caro fährt weg: Korsika – die Insel der Schönheit?

Infos Neuer Flug

Air Corsica fliegt ab Juni 2026 direkt von Wien nach Korsika. aircorsica.com Von Nord nach Süd Raiffeisen Reisen bietet Packages an. bestfortravel.com 1768 Seit dem Jahr gehört Korsika zu Frankreich. visit-corsica.com

©kurier/Martin Stachl

Und es war ein Abend für alle Sinne Um den ersten Hunger auf Korsika zu stillen, konnten die Gäste Spezialitäten wie Tomme (Käse) und Saucisson (Trockenwurst) verkosten. Dazu Canistrelli sowie Wein von der Domaine Orenga de Gaffory – der Weinberg ist einer der ältesten in der Region Patrimonio.