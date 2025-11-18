Korsikas Küste im Abendlicht
Korsika: Kleiner Kontinent, große Premiere

KURIER LIVE Reise. Wie viel Frankreich steckt in Korsika? Expertinnen diskutierten im Filmquartier Wien über Wildheit und Schönheit der Mittelmeer-Insel. Zudem feierte die jüngste KURIER TV Reise-Doku seine Uraufführung.

18.11.25

Einen filmreifen Auftritt hatte die Insel Korsika Dienstagabend im Filmquartier Wien in der Schönbrunner Straße. Der KURIER zeigte vor über hundertvierzig Gästen die neue Hauptabend-TV-Doku „Caro fährt weg: Korsika – die Insel der Schönheit?.

Impressionen vom KURIER LIVE Reise-Abend

Caroline Bartos gab auf der Bühne und auch anschließend in persönlichen Gesprächen ihre „farbenreichen“ Eindrücke ihrer Inselentdeckung weiter.

Caro Bartos bereiste für die TV-Doku den Süden der Insel.

Neue Direktflüge nach Korsika

Der jüngste KURIER LIVE Reise-Abend hatte einen weiteren aktuellen Anlass: Emilie Luciani von Air Corsica präsentierte eine neue Verbindung: Die regionale Airline fliegt ab Juni 2026 direkt von Wien nach Korsika.

Großer Besucherandrang beim KURIER LIVE Reise-Abend "Korsika" im Filmquartier Wien.

Axel Halbhuber, der die KURIER Reise-Redaktion leitet, führte durch den kurzweiligen Abend und versuchte mit den Expertinnen den Kern des Korsika-Gefühls zu ergründen.

Ilona Perrot von Atout France

Ilona Perrot von Atout France organisierte den Reise-Abend

"Korsika ist wie ein kleines Frankreich"

Ilona Perrot von Atout France – die Französische Zentrale für Tourismus in Wien war Gastgeber des Abends – formulierte es so: „Ob man gerne isst, trinkt, wandert oder am Strand liegt: Korsika ist wie ein kleines Frankreich.“

Expertin Céline Casanova vom Tourismusverband Korsika.

Céline Casanova vom Tourismusverband Korsika ging stolz einen Schritt weiter, für sie ist „Korsika ein kleiner Kontinent – die ganze Welt auf einer Insel“. Davon kann sich der Gewinner der Tombola überzeugen: Er gewann Korsika-Flüge für zwei Personen. Konkrete Packages – wie die Rundreise „Korsika von Nord nach Süd“ – präsentierte dann Jörg Redl von Raiffeisen Reisen.

Liebt das Segeln vor Korsika: Jörg Redl von  Raiffeisen Reisen.

Caro fährt weg: Korsika – die Insel der Schönheit?

Neuer Flug 
Air Corsica fliegt ab Juni 2026 direkt von Wien nach Korsika. aircorsica.com

Von Nord nach Süd Raiffeisen Reisen bietet  Packages an. bestfortravel.com

1768 Seit dem Jahr gehört Korsika zu Frankreich. visit-corsica.com

Und es war ein Abend für alle Sinne

Um den ersten Hunger auf Korsika zu stillen, konnten die Gäste Spezialitäten wie Tomme (Käse) und Saucisson (Trockenwurst) verkosten. Dazu Canistrelli sowie Wein von der Domaine Orenga de Gaffory – der Weinberg ist einer der ältesten in der Region Patrimonio.

Korsische Köstlichkeiten wurden serviert.

