Baden bis Bludenz: Österreichs "kleine historische Städte" sind ein Geheimtipp

Wenn Wien die Schatzkammer ist, sind sie Schmuckkasterl: die „Kleinen Historischen Städte“. Mit der Aufnahme der Stadtgemeinde Hainburg an der Donau ist der Zusammenschluss auf siebzehn Städte gewachsen. Was sie eint und trennt, erzählen Klaus Lorenz ( Baden bei Wien ), Katharina Rotschne ( Freistadt ) und Michael Sinnhuber ( Mittersill) .

KURIER: Was macht die Kleinen Historischen Städte aus?

Klaus Lorenz (KHS-Präsident): Es geht von ganz im Westen des Landes – von Bludenz in Vorarlberg – bis ganz in den Osten nach Hainburg an der Donau. Alle historisch bedeutend dank ihrer Architektur. Sie alle eint auch dieses besondere Lebensgefühl – etwa mit den Einheimischen zum Heurigen oder in die Brauerei zu gehen.

Klären wir, was klein ist.

Lorenz: Wir haben keine Untergrenze, aber die Obergrenze liegt bei 50.000 Einwohnern. Und es darf keine Landeshauptstadt sein.

Okay, es ist die Größe, das Familiäre. Aber was macht die Städte besonders?

Michael Sinnhuber: Wir in Mittersill hängen touristisch am Kitzbüheler Skigebiet dran, sind ski- und bergaffin. Die KHS bringen die Historie, die wir haben, wieder auf die Landkarte. In unserem Fall ist das der Saumhandel. Mittersill ist eine uralte Handelsstadt und war jahrhundertelang Verbindungspunkt zwischen Bayern und der Adria. Wir wollten nichts Neues inszenieren, sondern das, was da ist, zum Leben erwecken ...

Katharina Rotschne: Ich kann vom Saum- zum Salzhandel überleiten. Freistadt hat eine 800-jährige Geschichte. Das Hauptmerkmal ist das Authentische. Und dass trotz der Kriterien jede Stadt ihre Besonderheiten hat.