Hotel-Duell Kals und Zürs: Gourmet oder Gaudi

Gradonna Mountain Resort, Kals "What a feeling“, möchte man rufen, wenn man auf der Fensterbank im Hotelzimmer sitzt, mit Blick auf den schneebedeckten Berg vis-à-vis. Fast zu idyllisch, um das Gradonna****s Mountain Resort Chalets & Hotel auf dem Osttiroler Sonnenplateau zu verlassen (auf dem Foto oben). Im Inneren locken das Spa, ein Gault&Millau-Restaurant, der Wintersport-Hotspot der Haute Volée, sowie eine Bar. Auch beim Ambiente gilt hier: Tradition trifft auf Zeitgeist in Form von Zirbenholz, Leder, Leinen sowie Sichtbeton und Glas. Die Fenster geben von fast allen Zimmern den Blick auf Österreichs höchsten Berg sowie auf 60 weitere Dreitausender frei. Das Ski-in-Ski-out-Refugium auf 1.350 Höhenmetern liegt im Skigebiet „Großglockner Resort Kals/Matrei.“ Spa- & Schlaf-Sommeliers

Der Einstieg in Osttirols größtes Skigebiet, das "Großglockner Resort Kals/Matrei" ist direkt vor der Hotel- oder Chalettür möglich – die Abfahrt zur Talstation in Kals führt mitten durchs autofreie Gradonna-Areal ©Gert Perauer

Das 3.000 m² große Gradonna Mountain Spa lockt mit Indoor- und beheiztem Außenpool, Saunen, Relaxzonen und Behandlungen mit der resorteigenen Naturkosmetiklinie „Magdalenas made in Tyrol“. Extravagant ist auch das Hotelservice: Zertifizierte „Schlaf-gut-Sommeliers“ sorgen für eine perfekte Nachtruhe der Gäste. Grand Resort Zürserhof, Zürs

Das Resort folgt dem Prinzip des „Quiet Luxury“ – einem zurückhaltenden, aber spürbar edlen Stil, den die Gastgeberfamilie Skardarasy seit Generationen kultiviert ©Zürserhof

In der Lobby steppt gleich mal der Bär: in Form von Eddie Friel, dem Pianisten und Sänger, der im Hotel Zürserhof seit 24 Jahren für Stimmung sorgt. Auch sonst hat das legendäre Hotel, das 1928 gegründet wurde, einiges zu bieten: Jeder Gast bekommt in der Weihnachtszeit einen Christbaum ins Zimmer, und im Restaurant gibt es feine Dinge von Küchenchef Roland Gorgosilich: Alle Zutaten kommen von lokalen Produzenten, etwa aus der Fischzucht in Lech, Käse und Fleisch aus dem Bregenzerwald. Seit 70 Jahren in Familienbesitz, wird das exklusive Hotel heute von Laura und Hannes Skardarasy geführt, die die Hotelgeschichte mit Quiet Luxury und alpiner Bodenständigkeit ins Heute bringen. Länderflaggen vor dem Hotel zeigen die Herkunft der Gäste an, die hier gerade auf Urlaub sind.

Nach dem Skifahren gibt`s Kaminfeuer, weiche Daybeds mit Blick in die umliegende Berglandschaft oder Dinner von Küchenchef Roland Gorgosilich ©Marcelmayer.com