Hotel-Duell Kals und Zürs: Gourmet oder Gaudi
Zwei luxuriöse „Ski in Ski out“-Hotels im Vergleich
Gradonna Mountain Resort, Kals
"What a feeling“, möchte man rufen, wenn man auf der Fensterbank im Hotelzimmer sitzt, mit Blick auf den schneebedeckten Berg vis-à-vis. Fast zu idyllisch, um das Gradonna****s Mountain Resort Chalets & Hotel auf dem Osttiroler Sonnenplateau zu verlassen (auf dem Foto oben). Im Inneren locken das Spa, ein Gault&Millau-Restaurant, der Wintersport-Hotspot der Haute Volée, sowie eine Bar. Auch beim Ambiente gilt hier: Tradition trifft auf Zeitgeist in Form von Zirbenholz, Leder, Leinen sowie Sichtbeton und Glas. Die Fenster geben von fast allen Zimmern den Blick auf Österreichs höchsten Berg sowie auf 60 weitere Dreitausender frei. Das Ski-in-Ski-out-Refugium auf 1.350 Höhenmetern liegt im Skigebiet „Großglockner Resort Kals/Matrei.“
Spa- & Schlaf-Sommeliers
Das 3.000 m² große Gradonna Mountain Spa lockt mit Indoor- und beheiztem Außenpool, Saunen, Relaxzonen und Behandlungen mit der resorteigenen Naturkosmetiklinie „Magdalenas made in Tyrol“. Extravagant ist auch das Hotelservice: Zertifizierte „Schlaf-gut-Sommeliers“ sorgen für eine perfekte Nachtruhe der Gäste.
Grand Resort Zürserhof, Zürs
In der Lobby steppt gleich mal der Bär: in Form von Eddie Friel, dem Pianisten und Sänger, der im Hotel Zürserhof seit 24 Jahren für Stimmung sorgt. Auch sonst hat das legendäre Hotel, das 1928 gegründet wurde, einiges zu bieten: Jeder Gast bekommt in der Weihnachtszeit einen Christbaum ins Zimmer, und im Restaurant gibt es feine Dinge von Küchenchef Roland Gorgosilich: Alle Zutaten kommen von lokalen Produzenten, etwa aus der Fischzucht in Lech, Käse und Fleisch aus dem Bregenzerwald. Seit 70 Jahren in Familienbesitz, wird das exklusive Hotel heute von Laura und Hannes Skardarasy geführt, die die Hotelgeschichte mit Quiet Luxury und alpiner Bodenständigkeit ins Heute bringen. Länderflaggen vor dem Hotel zeigen die Herkunft der Gäste an, die hier gerade auf Urlaub sind.
Hideaway an der Piste
Vom stilvollen Hideaway Zürserhof kann man direkt auf die Piste starten. Im hauseigenen Sport-Shop gibt es High-End-Equipment. Und private Local Guides begleiten die Gäste auf unbekanntere Skitouren rund um den Arlberg.
