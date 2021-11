Jerusalem, fast ohne Touristen: Wenn die Stille verpflichtet

Innerhalb der alten Stadtmauern gibt es vier Viertel: das armenische, das christliche, das muslimische und das jüdische. Der Ruf des Muezzins zur Mittagszeit hallt durch die ganze Altstadt, ebenso ist der Duft von Weihrauch überall präsent. Und noch eines eint die Bevölkerung: Die Corona-Krise und der Touristen-Ausfall machen ihnen schwer zu schaffen. Die Standler entlang der Via Dolorosa rufen jedem, der auch nur ansatzweise wie ein Tourist aussieht, nach: „We have good price for you!“ Nachsatz: „Now.“ Gute Preise gebe es. Jetzt. Die Jerusalem-Kaffeetassen und Jesus-Schlüsselanhänger sind Ladenhüter.

Die Via Dolorosa führt hinauf zur Grabeskirche. Am Salbungsstein liegt bäuchlings eine Frau mit ausgestreckten Armen. Die Gelegenheit hat man wohl auch nur einmal im Leben. Beim Golgotha-Felsen stehen vier, fünf Menschen an. Einer nach dem anderen bückt sich unter den Altar und greift durch ein Loch im Boden hinunter zum Felsen, auf dem Jesus gekreuzigt worden sein soll. Ganz in Ruhe, es hetzt einen ja niemand.