46-217806456
Leben/Reise

Tipps für vier Tage im Innviertel: Sehenswürdigkeiten; Bier und Essen

Wo gibt's die besten Knödel, gutes Bier? Was muss man sehen? In welchem Hotel soll man schlafen?

Daniel Voglhuber

von Daniel Voglhuber

23.08.25

 Donnerstag

  • 1. Imposante Burganlage: Von Hochburg-Ach aus hat man einen schönen Blick auf die ein Kilometer lange Burg von Burghausen in Bayern. burg-burghausen.de
  • 2. Stiegl-Gut Wildshut: Vereint Bio-Landwirtschaft,  Brauerei und  Lokal, beeindruckende Bierkarte. wildshut.at
  • 3. Eine Runde durch Ried: Innviertler Volkskundehaus und die Stadt erkunden. ried.at
  • 4. Bierkunde im Gasthaus: Alles übers Hopfengetränk bei Karl Zuser jun., dazu deftige Küche. riedberg.at

Freitag

  • 5. Vogerl schauen: Expedition durch das  Europareservat Unterer Inn. naturschauspiel.at, pietrobellezza@gmail.com
  • 6. Knödel essen beim Englwirt: Das Haus in Altheim serviert die Spezialität, gemacht aus Semmelteig. englwirt.at
  • 7. Tour durch die Brauerei: Sehen, wie das preisgekrönte Raschhofer-Bier gebraut wird. raschhoferbier.at
  • 8. Wirt z’Kraxenberg: Gut essen im Zwei-Hauben-Lokal, und das vergleichsweise günstig. wirtzkraxenberg.at
46-217806456
©Katjana Lacatena/Carolineseidler.com

Samstag

46-217526365
©andreas muehlleitner

Sonntag 

  • 13. Engelhartszell: Stift an der Donau, in der Nähe: Museum mit Donau-Aquarium. engelszeller.com, donau-welt.at
  • 14. Restaurant Wassertor: Mittagessen mit Blick auf den Inn und aufs bayerische Schloss Neuhaus. wassertor-schaerding.at
  • 15. Über den Wipfeln: Ein Kilometer langer Baumkronenweg  im Sauwald. Mit Rutsche und Hotel.  baumkronenweg.at
  • 16. Wirth z' Hareth: Das Wirtshaus in Freinberg nahe Passau steht seit 130 Jahren. Es bietet eine bodenständige Küche.  wirth.freinberg.at

Ich packe in meinen Koffer…

  • … Kühltasche für  die Innviertler Knödel. Die Spezialität gibt es in vielen Supermärkten auch im Kühlregal. 
  • … Personalausweis oder Pass für einen Ausflug auf die andere Seite des Inns nach Bayern.
  • … Friedrich Achleitners Dialektgedichtband „iwahaubbd“ zum sprachlichen Eingrooven. Der Literat und Architekturkritiker stammte aus dem Innviertel.  

Hoteltipps 

  • 17. Geinberg5 Private Spa Villas: Luxuriöses Resort mit Rund-um-die Uhr-Therme, Butler-Service,  Schwimmteich, Sauna im Zimmer ... geinberg5.com
  • 18. Übernachten im Stift: Schlafen, wo die Chorherren in Reichersberg leben. Gästezimmer, teilweise mit Blick auf den Inn. stift-reichersberg.at
  • 19. Forthuber Gästehäuser: Das hochgelobte Restaurant (drei Hauben) in Gstaig hat auch  Unterkünfte in unmittelbarer Nähe. restaurant-forthuber.at/schlafen

 

(kurier.at, vogl)  |  Stand:
Daniel Voglhuber

Über Daniel Voglhuber

Redakteur bei der KURIER Freizeit. Er schreibt dort seit Dezember 2020 über Reise, Kultur, Kulinarik und Lifestyle. Also über alles, was schön ist und Spaß macht. Er begann 2011 als Oberösterreich-Mitarbeiter in der KURIER-Chronik, später produzierte er lange unterschiedliche Regionalausgaben. Zuletzt war er stellvertretender Chronik-Ressortleiter.

Mehr von Daniel

Kommentare