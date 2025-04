Der Besuch der berühmten holländischen Mühlen an der Zaanse Schans soll künftig Geld kosten. Touristinnen und Touristen sollen ab 2026 für die Besichtigung jeweils 17,50 Euro Eintritt bezahlen, kündigte die Stadtverwaltung in Zaandam an. Der Gemeinderat muss dem Vorschlag noch zustimmen.