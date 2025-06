Die Kriterien werden in fünf Kategorien eingeteilt: Naturkatastrophen, Gewalt in der Gesellschaft, Beteiligung an internen oder externen bewaffneten Konflikten, Gesundheitsinfrastruktur und Militarisierung des Landes.

Mit Abstand der sicherste Kontinent für Reisen ist Europa. Das einzige nicht-europäische Land in den Top 10 ist Singapur, und in den Top 50 werden gleich 30 Plätze von europäischen Ländern belegt. Dabei gibt es aber auch Ausreißer mit schlechteren Werten. So liegt etwa Frankreich weltweit nur auf dem 80. Platz der sicheren Reiseländer, was die Studienautoren vor allem mit der präsenten Terrorgefahr erklären. Doch auch die beliebten Urlaubsländer Spanien und Italien sind kaum sicherer.

Nur drei außereuropäische Länder schaffen es in die Liste der 15 sichersten Staaten. Neben Singapur sind dies Bhutan und Katar. Im Fall des arabischen Landes gilt dies wohl eher nicht für Reisende aus der LGBTQIA Community. Im "Gay Travel Guide" liegt Katar nämlich nur auf Platz 206, zwischen Nigeria und Russland. Somit empfiehlt es sich, vor Reisebuchungen verschiedene Sicherheitsindizes zurate zu ziehen, und insbesondere auch die laufend aktualisierten Sicherheitshinweise des Außenministeriums.