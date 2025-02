400 Euro Strafe: Florenz verbietet Schlüsselkästen mit Code

Bei ihren Bemühungen um mehr Kontrollen bei der Vermietung von Ferienwohnungen verbietet die Stadtverwaltung von Florenz Schlüsselkästen mit Code. Diese ermöglichen es Touristen, ohne persönlichen Kontakt mit dem Besitzer in ein Apartment zu gelangen. Das Verbot tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die Besitzer von Ferienwohnungen haben aber zehn Tage Zeit, um die Schlüsselboxen abzunehmen.

In einem Rundschreiben hatte das Innenministerium in Rom im Dezember klargestellt, dass der Betreiber ausschließlich Personen mit Ausweis beherbergen darf und die Personalien der Gäste innerhalb von 24 Stunden an die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu melden sind. Der Betreiber müsse die Gäste persönlich treffen. Vor allem angesichts des starken Besucheransturms, der in Rom und anderen Städten wegen des katholischen Jubiläumsjahrs heuer erwartet wird, sollen die Kontrollen bei Kurzzeitvermietung im gesamten Staatsgebiet verschärft werden.