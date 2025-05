Familienurlaub im Hausruckviertel: Mit Vollgas oder mit Vollbremsung

Zugegeben: Das ist jetzt nicht für jeden. Da braucht man schon unternehmungslustige Eltern und Kinder. Aber wenn man sich drauf einlässt: Wer hätte schon gedacht, dass im kleinen Ort Natternbach in den Hügeln des Hausruckviertels so viel erlebt werden kann? Mit über 200.000 Quadratmetern Fläche und mehr als neunzig Spielstationen bietet der Erlebnispark Ikuna unzählige Möglichkeiten zum Toben, Entdecken und Staunen.

Beim KURIER-Besuch in der späten Osterwoche waren noch nicht alle Attraktionen geöffnet, natürlich nicht der Wasserpark, aber auch noch nicht die Tret-Gokart-Arena oder die Mountaincart-XXL-Strecke, die bei Vätern sehr beliebt sein soll.

Der Wasserspielplatz im Ikuna ist besonders an heißen Sommertagen ein Anziehungspunkt. Reservegewand für die Kinder sollte man einpacken.

Übernachten kann man auch vor Ort, in Tipis, wo nur deren Form an die Behausungen der amerikanischen Ureinwohner erinnert, also WC und Dusche und gemütliche Betten sind vorhanden. Oder in den Sternenhimmelchalets, wo das Elternbett unter einem Glasdach wartet.

Garantieren kann man nur, dass sich die Kinder dort völlig verausgaben werden. In Zeiten des stundenlangen Handy-Anstarrens zweifellos eine bessere Alternative. Und das kann man schon auch ordentlich genießen.

Aber wie gesagt: Das ist jetzt nichts für jede und jeden. Es laufen überall Kinder kreuz und quer, manche lauter und manche sehr viel lauter, wie Kinder eben so sind.

Das kam so: Johann Schopf, der eine Landwirtschaft und einen Wald besitzt, hat 2005 einfach etwas gewagt. Baumkronenwege sind im deutschsprachigen Raum ja inzwischen zahlreich, deshalb aber nichts Schlechtes.

Deutlich anders die nächste Attraktion, nur wenige Autominuten von Natternbach entfernt, in Kopfing: Der Baumkronenweg inmitten des Innviertler Sauwalds .

Entlang des Weges laden über dreißig Stationen dazu ein, die Flora und Fauna des Waldes etwas näher kennenzulernen: Füchse, Rehe und Wildschweine etwa, die sind im Sauwald heimisch. Oder Spechte, Kleiber, Buchfinken oder Rotkehlchen. Und natürlich auch die Insekten, ganz unten in der Nahrungskette (bevor sie die großen Kadaver verschwinden lassen): Käfer, Ameisen, Bienen, Raupen und Schmetterlinge.

Eine japanische Tradition

Entlang des Baumkronenwegs geht man einmal in luftiger Höhe, dann wieder am Waldboden. Ein Waldspaziergang, insbesondere wenn man ihn bewusst und achtsam angeht, kann der Seele guttun und sich positiv auf die Psyche auswirken. In Japan wird diese Praxis als „Shinrin-Yoku“ (Waldbaden) bezeichnet und ist seit den 1980er-Jahren bekannt und wissenschaftlich untersucht. Die Schopfs kennen das japanische Waldbaden gut.

Für Kinder gibt es einen fünftausend Quadratmeter großen Spielplatz mit Riesenschaukel, Niederseilgarten und einer fünfzig Meter langen Tunnelrutsche. In sicherer Entfernung gibt es außerdem zum Bogenschießen einen 3D-Bogenparcour. Mit knapp achtzig Euro für eineinhalb Stunden samt Bogenverleih ist der Spaß aber nicht gerade günstig.

Waldschlafen

Bemerkenswert waren außerdem die zwölf Baumhotels, die mitten im Areal des Baumkronenweges thronen. So direkt kann man selten die idyllische Ruhe des Waldes erleben, fern von Autolärm, höchstens die röhrenden Hirsche der Umgebung stören die Waldesruh’. Die Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und bestens ausgestattet, fast verwunderlich, dass sogar große Fernseher in den Zimmern sind. Und am Ende trifft man sich jedenfalls im Familienbetrieb Gasthof Oachkatzl, wo auch gefrühstückt wird. Begonnen haben die Schopfs aber mit Schülergruppen, für die zwei mit Stockbetten ausgerüstete Gruppenbaumhäuser für je bis zu siebzehn Personen ausgestattet sind.