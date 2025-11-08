Ein Wochenende in Zell am See: 4 Tage und 4 Routen

Ich packe in meinen Koffer… … alles vom Bikini bis zum Anorak, um je nach Wetter, den Tag im Spa oder am Berg zu verbringen.

… eine Biografie über Alfred Kubin, der in Zell am See einige Jahre seiner Kindheit verbrachte.

... schicke Partyoutfits für die DJ-Abende in der Laponnia-Bar im Hotel Neue Post.

4 Tagesrouten mit Punkten ©Seidler Caroline

DONNERSTAG 1 Adventbummel Frühstück in der Konditorei Mosshammer, dann Adventbummel durch die Innenstadt. 2 Auf die Schmittenhöhe Mit dem Lift auf die Schmittenhöhe und die schöne Elisabethkapelle ansehen. 3 Alm-Hopping Spaziergang am Winterwanderweg zum Essen auf die Hochsonnbergalm. 4 Alm-Sundowner Rüberfahren oder wandern zum Sundowner auf die schicke Design-Schmiedhofalm.

Sonnenterrasse und schicke Hütte : die Schmiedhofalm ©Schmiedhofalm

FREITAG 5 Frische Seeluft Seeluft genießen beim Spaziergang rund um den Zeller See. 6 Lunch im Seecamp Essen im Restaurant Seecamp Thumersbach oder im Schloss Hotel Prielau. 7 Citybummel in Zell Museum Vogtturm ansehen und die Advent-Lichtskulpturen des Lichterparks by Lumagica in Zell genießen. 8 Party-Flair Aperitif in der schicken Lapponia Bar und Dinner im köstlichen Hotel-Restaurant Post. SAMSTAG 9 Auf den Gletscher Schon die Fahrt aufs Kitzsteinhorn, über die Talstation 3 K-onnection ist ein Erlebnis! 10 Lunch am Gipfel Essen im Gipfelrestaurant mit Panoramablick oder im neu eröffneten Bergrestaurant Gletschermühle am Kitzsteinhorn. 11 Gletscherwelten Erlebniswelt Top of Salzburg, Gletscherwelten erkunden, oder winterwandern. 12 Wein im Kraftwerk In Zell am See in der jungen Weinbar Kraftwerk einkehren. SONNTAG 13 Um den Speicherteich Mit dem Cityexpress auf den Plettsaukopf, Langlaufloipe um den Speicherteich. 14 Lunch in der Hütte Essen in der Eder Rudi Hütte auf der Mittelstation 15 Rein ins Tauern Spa Rüber mit Bus oder Auto nach Kaprun fahren und das Wellnessen und Dinner im Tauern Spa Kaprun genießen. 16 Ab in die Vineria In Zell am See in der Vineria Torre zum Aperitif und Winetasting abtauchen.

HOTELS

Lapponia Bar im Hotel Neue Post zell am See ©Hersteller

17 Hotel Neue Post Das Hotel liegt mitten in der Altstadt, Bus-Nähe zu den Liften. Schicke Design-Zimmer, fancy Küche, Bar und Spa mit Outdoor-Pool. 18 Berghotel Jaga Alm Etwas oberhalb vom Zeller See, urige Hütte und schicke Zimmer. Hotel mit direktem Zugang zur Piste Schmittenhöhe. 19 Soulsisters' 4 Sterne Superior Das charmante Boutique-Hotel im modernen „Alpine Style“ liegt im Zentrum von Kaprun. Fancy Küche und Hideaway-Spa.



Dorfcharakter: Advent in Zell am See ©zell am see-kaprun tourismus