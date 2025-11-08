Ein Wochenende in Zell am See: 4 Tage und 4 Routen
Die freizeit führt stilvoll durch ein langes Wochenende in Zell am See: 4 Tage und 4 Routen, mit Hotel- und Routen-Tipps.
Ich packe in meinen Koffer…
… alles vom Bikini bis zum Anorak, um je nach Wetter, den Tag im Spa oder am Berg zu verbringen.
… eine Biografie über Alfred Kubin, der in Zell am See einige Jahre seiner Kindheit verbrachte.
... schicke Partyoutfits für die DJ-Abende in der Laponnia-Bar im Hotel Neue Post.
DONNERSTAG
1 Adventbummel Frühstück in der Konditorei Mosshammer, dann Adventbummel durch die Innenstadt.
2 Auf die Schmittenhöhe Mit dem Lift auf die Schmittenhöhe und die schöne Elisabethkapelle ansehen.
3 Alm-Hopping Spaziergang am Winterwanderweg zum Essen auf die Hochsonnbergalm.
4 Alm-Sundowner Rüberfahren oder wandern zum Sundowner auf die schicke Design-Schmiedhofalm.
FREITAG
5 Frische Seeluft Seeluft genießen beim Spaziergang rund um den Zeller See.
6 Lunch im Seecamp Essen im Restaurant Seecamp Thumersbach oder im Schloss Hotel Prielau.
7 Citybummel in Zell Museum Vogtturm ansehen und die Advent-Lichtskulpturen des Lichterparks by Lumagica in Zell genießen.
8 Party-Flair Aperitif in der schicken Lapponia Bar und Dinner im köstlichen Hotel-Restaurant Post.
SAMSTAG
9 Auf den Gletscher Schon die Fahrt aufs Kitzsteinhorn, über die Talstation 3 K-onnection ist ein Erlebnis!
10 Lunch am Gipfel Essen im Gipfelrestaurant mit Panoramablick oder im neu eröffneten Bergrestaurant Gletschermühle am Kitzsteinhorn.
11 Gletscherwelten Erlebniswelt Top of Salzburg, Gletscherwelten erkunden, oder winterwandern.
12 Wein im Kraftwerk In Zell am See in der jungen Weinbar Kraftwerk einkehren.
SONNTAG
13 Um den Speicherteich Mit dem Cityexpress auf den Plettsaukopf, Langlaufloipe um den Speicherteich.
14 Lunch in der Hütte Essen in der Eder Rudi Hütte auf der Mittelstation
15 Rein ins Tauern Spa Rüber mit Bus oder Auto nach Kaprun fahren und das Wellnessen und Dinner im Tauern Spa Kaprun genießen.
16 Ab in die Vineria In Zell am See in der Vineria Torre zum Aperitif und Winetasting abtauchen.
HOTELS
17 Hotel Neue Post Das Hotel liegt mitten in der Altstadt, Bus-Nähe zu den Liften. Schicke Design-Zimmer, fancy Küche, Bar und Spa mit Outdoor-Pool.
18 Berghotel Jaga Alm Etwas oberhalb vom Zeller See, urige Hütte und schicke Zimmer. Hotel mit direktem Zugang zur Piste Schmittenhöhe.
19 Soulsisters' 4 Sterne Superior Das charmante Boutique-Hotel im modernen „Alpine Style“ liegt im Zentrum von Kaprun. Fancy Küche und Hideaway-Spa.
Kuriose Fakten. Wussten Sie, dass …
… im Museum im Vogtturm ein beinahe perfekt erhaltenes, 3.000 Jahre altes Bronzeschwert zu sehen ist?
… vor dem Bau der Giselabahn Zell am See sehr arm war? Das Gebiet war versumpft, entwaldet, Krankheiten kursierten, viele wanderten aus.
... dass der Schmittentunnel 5.111 Meter lang ist?
