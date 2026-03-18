Der Eiffelturm in Paris lockt Besucherinnen und Besucher mit einer neuen Hängebrücke. Auf 60 Metern Höhe können Schwindelfreie zwischen zwei Tragpfeilern die berühmte Sehenswürdigkeit queren. Auf einer Art Netz, das aus robusten Seilen geknüpft ist, schreiten Touristen und Einheimische dabei insgesamt etwa 40 Meter entlang, leichtes Wackeln inklusive. Die neue Attraktion soll vorerst bis zum 3. Mai auf der ersten Etage des Monuments installiert sein, hieß es am Dienstag.

Hängebrucke am Eiffelturm: Lange Schlange am ersten Tag

Bereits am ersten Tag bildete sich am Nachmittag eine lange Schlange Probierlustiger. Einige von ihnen kamen auch aus dem Ausland. Wer über die Brücke gehen will, muss dafür zwar nichts extra zahlen. Allerdings ist eine Anmeldung direkt bei der Brücke notwendig.